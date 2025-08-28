Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

Câți bani și-a asigurat Universitatea Craiova, după calificarea în Conference League

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.

Suma ar putea crește considerabil pe parcursul sezonului european, având în vedere că UEFA premiază orice rezultat pozitiv. Concret, un rezultat de egalitate în Conference League este recompensat cu 133.000 de euro, în timp ce fiecare victorie aduce suma de 400.000 de euro.

Totodată, oltenii pot încasa o sumă importantă și în cazul în care se califică în primăvara europeană. O poziție în primele 8 aduce suma de 400.000 de euro, în timp ce clasarea între locurile 9 și 24 este răsplătită cu 200.000 de euro.