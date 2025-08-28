Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 22:43

Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

Câți bani și-a asigurat Universitatea Craiova, după calificarea în Conference League

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.

Suma ar putea crește considerabil pe parcursul sezonului european, având în vedere că UEFA premiază orice rezultat pozitiv. Concret, un rezultat de egalitate în Conference League este recompensat cu 133.000 de euro, în timp ce fiecare victorie aduce suma de 400.000 de euro.

Totodată, oltenii pot încasa o sumă importantă și în cazul în care se califică în primăvara europeană. O poziție în primele 8 aduce suma de 400.000 de euro, în timp ce clasarea între locurile 9 și 24 este răsplătită cu 200.000 de euro.

O eventuală prezență în optimile competiției le-ar aduce oltenilor suma de 800.000 de euro. În cazul în care se va califica în sferturi, Universitatea Craivoa va primi 1,3 milioane de euro.

Semifinalistele din Conference League primesc suma de 2,5 milioane de euro, iar finalistele 4 milioane de euro. Marea câștigătoare este recompensată cu suma de 7 milioane de euro.

Universitatea Craiova – Başakşehir 3-1! Oltenii lui Mirel Rădoi, calificare istorică în Conference League!

Meciul Universitatea Craiova – Başakşehir, încheiat cu scorul de 3-1, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru manșa retur a „dublei” din play-off-ul Conference League.

După 2-1 în tur, oltenii au primit gol încă din debutul partidei. Chiar dacă scorul general a fost egalat, elevii lui Mirel Rădoi au rămas cu moralul ridicat și au făcut spectacol. Cicâldău, Baiaram și Nsimba au marcat pentru Universitatea Craiova, care s-a calificat, pentru prima dată în istorie, în Conference League!

Cum au arătat echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram
Antrenor: Mirel Rădoi

Istanbul Bașakșehir (4-3-3): Babacan – Ebosele, Ba, Opoku, Operi – Omur Ergun, B. Ozdemir, Miguel Crespo – Shomurodov, Selke, Brnic
Antrenor: Cagdaș Atan

