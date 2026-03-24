Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, eliminată la Miami de cea mai bogată tenismenă din lume. Cât va încasa românca

Jaqueline Cristian, eliminată la Miami de cea mai bogată tenismenă din lume. Cât va încasa românca

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 8:36

Comentarii
Jaqueline Cristian, eliminată la Miami de cea mai bogată tenismenă din lume. Cât va încasa românca

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian (36 WTA) a fost eliminată luni noapte în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami.

Cristian a fost învinsă de jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 5 WTA şi cap de serie 5, scor 4-6, 1-6, după un meci care a durat 69 de minute.

Jaqueline Cristian, fără replică în fața lui Jessica Pegula

Primul game al meciului din Florida a început cu un break al americancei, iar Cristian nu a putut să mai revină. Românca nu a avut nicio minge la dispoziție să facă rebreak-ul, iar Pegula s-a impus astfel în primul act cu 6-4, după 41 de minute.

Al doilea set al duelului a fost și mai dezechilibrat. Cele două jucătoare au mers cap la cap timp de doar două game-uri, iar la 1-1 Pegula a făcut din nou un break. Ulterior, americanca i-a “spart” serviciul lui Cristian de alte două ori, iar duelul s-a încheiat în 69 de minute.

Prin accederea în optimi, Cristian şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte. Tot în acest stadiu al competiţiei a fost eliminată şi Sorana Cîrstea, numărul 35 WTA, de favorita 4, Coco Gauff 4 WTA).

Pegula, jucătoarea care i-a încheiat parcursul lui Cristian la Miami, este cea mai bogată tenismenă care activează în circuit. Sportiva de 32 de ani e fiica unui miliardar americna care deține clubul de fotbal american Buffalo Bills și o franciză din NHL, Buffalo Sabres. Familia sa are o avere estimată la 6,6 miliarde de euro.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Citește și
Cele mai citite
