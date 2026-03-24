Jaqueline Cristian, eliminată la Miami de cea mai bogată tenismenă din lume. Cât va încasa românca

Jaqueline Cristian (36 WTA) a fost eliminată luni noapte în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami.
Cristian a fost învinsă de jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 5 WTA şi cap de serie 5, scor 4-6, 1-6, după un meci care a durat 69 de minute.
Jaqueline Cristian, fără replică în fața lui Jessica Pegula
Primul game al meciului din Florida a început cu un break al americancei, iar Cristian nu a putut să mai revină. Românca nu a avut nicio minge la dispoziție să facă rebreak-ul, iar Pegula s-a impus astfel în primul act cu 6-4, după 41 de minute.
Al doilea set al duelului a fost și mai dezechilibrat. Cele două jucătoare au mers cap la cap timp de doar două game-uri, iar la 1-1 Pegula a făcut din nou un break. Ulterior, americanca i-a “spart” serviciul lui Cristian de alte două ori, iar duelul s-a încheiat în 69 de minute.
Prin accederea în optimi, Cristian şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte. Tot în acest stadiu al competiţiei a fost eliminată şi Sorana Cîrstea, numărul 35 WTA, de favorita 4, Coco Gauff 4 WTA).
Pegula, jucătoarea care i-a încheiat parcursul lui Cristian la Miami, este cea mai bogată tenismenă care activează în circuit. Sportiva de 32 de ani e fiica unui miliardar americna care deține clubul de fotbal american Buffalo Bills și o franciză din NHL, Buffalo Sabres. Familia sa are o avere estimată la 6,6 miliarde de euro.
Sursa: News.ro
