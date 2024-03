Simona Halep, mesaj clar pentru Patrick Mouratoglou: "A făcut o greşeală pe care eu am plătit-o foarte scump" - Antena Sport

Reclamă

„Echipa, implicit şi el, mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie sau alte lucruri greşite. Dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte scump. Nicio intenţie de doping”, a spus Simona Halep, la revenirea în ţară.

Simona Halep a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou în primăvara anului 2022. Alături de francez, ea a reuşit să ajungă până în semifinalele de la Wimbledon şi să câştige titlul de la Toronto în acel an, înainte de suspendarea provocată de testul pozitiv de la US Open.

Simona Halep, anunţ despre participarea la Miami: „O să o iau pas cu pas”

Simona Halep a primit deja un wild card, după vestea venită de la Lausanne. James Blake, fostul jucător american şi directorul turneului de la Miami, care va debuta pe 19 martie, i-a trimis deja o invitaţie dublei câştigătoare de Grand Slam.

Simona Halep a dezvăluit că îşi doreşte să meargă la turneul din Florida, dar are nevoie de câteva zile pentru a lua o decizie şi pentru a se pregăti mental pentru revenirea în circuit. Aceasta a dezvăluit că va fi dificil, după mai bine de un an şi jumătate fără meci oficial, dar este optimistă şi spune că are tot timpul din lume pentru a lua lucrurile pas cu pas şi pentru a reveni la forma cea mai bună:

„(n.r. să participe la turneul de la Miami, programat la jumătatea lui martie) Așa îmi doresc. Dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire bună, dar ținând cont că nu am jucat un an și aproape șapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume și o să o iau pas cu pas.

O să o iau de la zero, pentru că nu mai am niciun punct în clasament. Ceea ce este foarte trist, pentru că așa cum știm cu toții, decizia a fost până în iulie anul trecut. O să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul, dacă se va putea”, a declarat Simona Halep, la revenirea în ţară.

