Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open - Antena Sport

Emma Răducanu a suferit luni a treia înfrângere la rând în circuitul WTA, fiind eliminată încă din primul tur și de la turneul din Dubai. Sportiva din Marea Britanie a fost învinsă după un meci de peste două ore.

După ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea în finala Transylvania Open, Emma a suferit eliminări succesive la următoarele două turnee la care a participat.

Emma Răducanu, eșec în duelul cu Antonia Ruzic

Emma Răducanu nu își revine după ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea în finala de la Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a fost eliminată în runda inaugurală la WTA Dubai.

Aceasta a cedat în trei seturi în duelul cu Antonia Ruzic, scor 1-6, 7-5, 2-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 20 de minute. Emma Răducanu a fost învinsă în primul tur și la Doha.

Dubai Tennis Championships este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 15 – 21 februarie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $4,088,211. Campioana de anul trecut la simplu este Mirra Andreeva.