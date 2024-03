"Tractorista Wozniacki!" Cristian Tudor Popescu, reacţie furibundă după atacul asupra Simonei Halep - Antena Sport

Apoi, inevitabil, fizicul a început să-i cedeze în fața schimbării jocului de către Badosa, din ce în ce mai tare și agresiv. Nu ca rezistență generală. Aici se vede că Simona nu a încetat să se antreneze, ci la încheieturi, acum umărul drept.

Cred că acest meci pierdut e un câștig pentru Simona, pentru că îi deschide perspectiva revenirii la nivelul care a consacrat-o. Așa că n-ar trebui să o afecteze măgăria «tractoristei» Wozniacki, care a zis că jucătoarele depistate pozitiv n-ar trebui să primească wild-card-uri, să fie obligate s-o ia de la zero. Răspunsul Simonei a fost calm și ferm: «Să citească decizia TAS. Nu m-am dopat, nu am trișat»”, a transmis Cristian Tudor Popescu, citat de gsp.ro.

Simona Halep a avut o reacţie de clasă după ce Caroline Wozniacki spusese la conferinţa de presă de marţi, de la Miami, că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”.

„De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. E mai bine dacă citim decizia de la TAS, care spune că era un supliment contaminat, nu a fost doping. Nu am avut niciodată vreo legătură cu dopajul.

Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt o trișoare. Mulțumesc turneului că mi-a dat wildcard și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc.

Doar o singură persoană care este negativă în privința mea nu este atât de importantă, deoarece am sute de oameni care îmi oferă dragoste”, a spus Halep, la conferinţa de presă.