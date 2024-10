Yue Yuan, declaraţii superbe după ce a învins-o pe Simona Halep: "Mi-am făcut poză cu ea. Am avut mari emoţii" - Antena Sport

Yue Yuan a făcut mai multe declaraţii laudative la adresa Simonei Halep, după meciul câştigat în faţa campioanei noastre, cu 6-3, 6-3, în primul tur de la Hong Kong. A fost prima întâlnire dintre cele două şi asiatica a recunoscut că a avut mari emoţii.

În setul secund, Simona Halep a condus cu 3-0, având un break în faţă. Simo nu a mai câştigat apoi niciun game până la finalul meciului care a durat o oră şi 22 de minute.

Yue Yuan, declaraţii superbe după ce a învins-o pe Simona Halep

„Simona Halep este o jucătoare grozavă. Când eram junioară am făcut poză cu ea. Am avut emoţii astăzi, să o am adversară. Din fericire, astăzi am reuşit să câştig acest meci.

Sper că voi putea trece de turul secund al turneului, nu am reuşit să fac asta în acest sezon din China. Mă concentrez pe fiecare meci!„, a spus Yue Yuan, la finalul partidei, potrivit digisport.ro.

Simona Halep, eliminată în primul tur de la Hong Kong

Simona Halep, locul 883 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong, cu premii de 267.082 de dolari.