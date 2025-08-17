Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor - Antena Sport

Închide meniul
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor

Publicat: 17 august 2025, 22:52

Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor

Iga Swiatek / Profimedia

Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rybakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor.

Swiatek va juca luni pentru trofeul de la Cincinnati împotriva câştigătoarei meciului dintre Veronika Kudermetova şi Jasmine Paolini.

Iga Swiatek, prima finalistă de la WTA Cincinnati! A învins-o pe Elena Rybakina în două seturi

WTA a anunţat că Iga Swiatek s-a calificat pentru Turneul Campioanelor 2025, de la Riad, devenind a doua jucătoare care şi-a asigurat locul. Swiatek, câştigătoarea WTA Finals 2023, care a cucerit titlul fără să piardă niciun set, va participa pentru a cincea oară consecutiv la turneul de la finalul sezonului. Ea se alătură Arinei Sabalenka, numărul 1 mondial.

„Este întotdeauna o senzaţie extraordinară să te califici pentru Turneul Campioanelor şi o onoare să concurezi ca una dintre cele mai bune 8 jucătoare din lume”, a declarat Swiatek. „Sunt extrem de motivată să revin şi să dau tot ce am mai bun în acest an.”

Turneul Campioanelor 2025, de la Riad, va avea loc în perioada 1-8 noiembrie 2025 şi va reuni cele mai bune 8 jucătoare de simplu şi echipe de dublu din clasamentul PIF Race to the WTA Finals.

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal la Cleveland

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA.

Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră şi 11 minute. Această victorie categorică a venit la o zi distanţă de la un al succes fără emoţii al româncei. Sâmbătă, ea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, după 46 de minute de joc.

Sorana Cîrstea se pregăteşte intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Ultima oprire înainte de a ajunge la Flushing Meadows este Cleveland, acolo unde şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal.

Tot la Cleveland va juca şi Gabriela Ruse. Calificată deja pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Hailey Baptiste, locul 51 WTA, în primul tur de la Cleveland.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.

