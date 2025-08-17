Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor - Antena Sport

Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rybakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor.

Swiatek va juca luni pentru trofeul de la Cincinnati împotriva câştigătoarei meciului dintre Veronika Kudermetova şi Jasmine Paolini.

WTA a anunţat că Iga Swiatek s-a calificat pentru Turneul Campioanelor 2025, de la Riad, devenind a doua jucătoare care şi-a asigurat locul. Swiatek, câştigătoarea WTA Finals 2023, care a cucerit titlul fără să piardă niciun set, va participa pentru a cincea oară consecutiv la turneul de la finalul sezonului. Ea se alătură Arinei Sabalenka, numărul 1 mondial.

„Este întotdeauna o senzaţie extraordinară să te califici pentru Turneul Campioanelor şi o onoare să concurezi ca una dintre cele mai bune 8 jucătoare din lume”, a declarat Swiatek. „Sunt extrem de motivată să revin şi să dau tot ce am mai bun în acest an.”

Turneul Campioanelor 2025, de la Riad, va avea loc în perioada 1-8 noiembrie 2025 şi va reuni cele mai bune 8 jucătoare de simplu şi echipe de dublu din clasamentul PIF Race to the WTA Finals.