Scandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine” - Antena Sport

Raphinha se află în prezent în lotul Braziliei pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti a trecut vineri de Chile, scor 3-0, iar pe 10 septembrie va mai urma un meci contra Boliviei.
Între timp, familia starului de la Barcelona a făcut o vizită la Paris, mai exact la celebrul parc de distracții Disneyland. Copilul brazilianului a fost supus unui tratament rasist, iar fotbalistul a reacționat pe social media.
Copilul lui Raphinha, victima rasismului? Vedeta Barcelonei a luat foc
Disneyland Paris este una dintre cele mai căutate locații din lume, fiind un adevărat „rai” pentru copii. Familia brazilianului Raphinha a făcut o vizită în celebrul parc de distracții, cât timp acesta se află la naționala Braziliei.
Fotbalistul celor de la Barcelona a publicat un comunicat pe social media, în care i-a acuzat pe angajații de acolo de rasism. Concret, din ce a scris jucătorul, copilul său nu ar fi primit atenția cuvenită din partea personalului din cauza culorii pielii.
„Angajații sunt o rușine, nu ar trebui să trateze oamenii, mai ales copiii, așa. Se presupune că trebuie să-i faci fericiți pe copii, nu să-i disprețuiești.
Înțeleg că angajații sunt adesea obosiți, dar de ce au fost toți copiii albi îmbrățișați, iar fiul meu nu? El voia doar un salut și o îmbrățișare. Din fericire pentru tine, el nu înțelege”, a scris Raphinha.
Barcelona, gata de un nou sezon de foc
Barcelona are planuri mari în acest sezon alături de Hansi Flick, iar UEFA Champions League rămâne marele vis al catalanilor și în această stagiune. În ediția trecută, Barcelona a fost eliminată dramatic de Inter în semifinale.
Raphinha a fost unul dintre cei mai importanți jucători și face parte din lista nominalizaților pentru câștigarea Balonului de Aur.
