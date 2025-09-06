Scandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine” - Antena Sport

Raphinha se află în prezent în lotul Braziliei pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti a trecut vineri de Chile, scor 3-0, iar pe 10 septembrie va mai urma un meci contra Boliviei.

Între timp, familia starului de la Barcelona a făcut o vizită la Paris, mai exact la celebrul parc de distracții Disneyland. Copilul brazilianului a fost supus unui tratament rasist, iar fotbalistul a reacționat pe social media.

Copilul lui Raphinha, victima rasismului? Vedeta Barcelonei a luat foc

Disneyland Paris este una dintre cele mai căutate locații din lume, fiind un adevărat „rai” pentru copii. Familia brazilianului Raphinha a făcut o vizită în celebrul parc de distracții, cât timp acesta se află la naționala Braziliei.

Fotbalistul celor de la Barcelona a publicat un comunicat pe social media, în care i-a acuzat pe angajații de acolo de rasism. Concret, din ce a scris jucătorul, copilul său nu ar fi primit atenția cuvenită din partea personalului din cauza culorii pielii.

„Angajații sunt o rușine, nu ar trebui să trateze oamenii, mai ales copiii, așa. Se presupune că trebuie să-i faci fericiți pe copii, nu să-i disprețuiești.