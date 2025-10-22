FRF, mesaj pentru Dennis Man după dubla din Liga Campionilor - Antena Sport

Dennis Man a reuşit o dublă pentru PSV în meciul cu Napoli, scor 6-2, în Liga Campionilor. Reuşitele românului nu au rămas fără ecou la naţională. După ce Dennis Man a impresionat în meciul cu Napoli, Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat.
Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu i-au transmis felicitări lui Dennis Man prin intermediul unui scurt mesaj postat pe rețelele sociale, pe pagina oficială a FRF.
”Al nostru SuperMAN! Bravo, Dennis! Suntem mândri de tine!”, a transmis FRF, pe Instagram.
Dennis Man a marcat pentru PSV în minutele 54 și 80. La finalul partidei a primit trofeul pentru ”Omul meciului”.
Ce a declarat Dennis Man după dubla cu Napoli
La final, Dennis Man a dezvăluit că trăieşte cel mai frumos moment al carierei lui. ”Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine. E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus internaționalul român.
