Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur - Antena Sport

Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 19:23

Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur

Profimedia

Nouă jucători ai echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, inclusiv Ousmane Dembele, se numără printre cei 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur, conform listei dezvăluită joi, câştigătorul urmând să fie anunţat pe 22 septembrie, scrie AFP.

Niciodată până acum un club nu a avut atât de mulţi jucători nominalizaţi precum PSG, care a câştigat un cvadruplu istoric (Liga Campionilor, Campionatul Franţei, Cupa Franţei şi Trofeul Campionilor).

Premieră în fotbal: 9 jucători de la PSG, nominalizați la Balonul de Aur!

Dembele, principalul favorit alături de spaniolul Lamine Yamal de la FC Barcelona, este alături de coechipierii Desire Doue, Achraf Hakimi, Hvicha Kvaraţkelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz şi Gianluigi Donnarumma, notează news.ro.

Pe lângă Yamal, în vârstă de 18 ani, clubul catalan mai are trei nominalizaţi: Robert Lewandowski, Pedri şi Raphinha.

Kylian Mbappe, golgheterul Europei, se află pe listă pentru a opta oară pentru acest premiu, pe care nu l-a mai câştigat niciodată.

Va exista aşadar un nou “Balon de Aur”, deoarece câştigătorii anteriori (Rodri în 2024, Lionel Messi în 2023 şi Karim Benzema în 2022) nu se află pe listă.

Lista celor 30 de nominalizaţi:

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembele
  • Gianluigi Donnarumma
  • Desire Doue
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyokeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martinez
  • Kylian Mbappe
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabian Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil Van Dijk
  • Vinicius Jr
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal

“Dacă i-l dăm micului Yamal acum…”. O legendă nu îl vede pe starul Barcelonei drept Balonul de Aur din 2025

Decernarea trofeului pentru Balonul de Aur va avea loc în septembrie, însă dezbaterile privind cine merită să câştige nu s-au încheiat, din contră, încep să apară din ce în ce mai des. Recent, Claude Makelele a fost întrebat cui ar oferi presigioasa distincţie individuală şi a inclus două nume în răspunsul său, respectiv pe Ousmane Dembele şi pe Lamine Yamal.

Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Mjlocaşul a acordat în cadrul aceluiaşi interviu şi alte subiecte, precum ce se întâmplă la ora actuală cu Real Madrid şi Paris Saint-Germain, două dintre fostele sale echipe.

Fostul câştigător al Ligii Campionilor din 2002 a declarat că Yamal mai are de demonstrat până să ajungă la un trofeu de aşa anvergură şi a dat de înţeles că ar fi o greşeală să îl primească de la 18 ani, vârsta pe care o va avea jucătorul Barcelonei în septembrie. Cu toate acestea, Makelele a ţinut să îl laude pe fotbalistul care a impresionat sezonul acesta prin multe momente sclipitoare.

“Lui Dembele. Lamine încă trebuie să demonstreze lucruri în timp. Ousmane a început asta mai devreme. Dacă i-l dăm micului Yamal acum… (n.r. râde) Trebuie să demonstreze mai mult. Lăsaţi-l să fie el, e un puşti, are talent. Nu săriţi pe el“, a spus fostul închizător, potrivit as.com.

