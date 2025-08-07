Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur - Antena Sport

Nouă jucători ai echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, inclusiv Ousmane Dembele, se numără printre cei 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur, conform listei dezvăluită joi, câştigătorul urmând să fie anunţat pe 22 septembrie, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Niciodată până acum un club nu a avut atât de mulţi jucători nominalizaţi precum PSG, care a câştigat un cvadruplu istoric (Liga Campionilor, Campionatul Franţei, Cupa Franţei şi Trofeul Campionilor).

Premieră în fotbal: 9 jucători de la PSG, nominalizați la Balonul de Aur!

Dembele, principalul favorit alături de spaniolul Lamine Yamal de la FC Barcelona, este alături de coechipierii Desire Doue, Achraf Hakimi, Hvicha Kvaraţkelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz şi Gianluigi Donnarumma, notează news.ro.

Pe lângă Yamal, în vârstă de 18 ani, clubul catalan mai are trei nominalizaţi: Robert Lewandowski, Pedri şi Raphinha.

Kylian Mbappe, golgheterul Europei, se află pe listă pentru a opta oară pentru acest premiu, pe care nu l-a mai câştigat niciodată.