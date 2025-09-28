Africa de Sud, la un pas de a cuceri Rugby Championship! Campioana mondială, aproape de o nouă premieră - Antena Sport

Naţionalele Noii Zeelande şi Africii de Sud au obţinut victorii, sâmbătă seara, în etapa a 5-a a competiţiei Rugby Championship, puternicul turneu al emisferei de sud, ultima etapă urmând să decidă echipa cine va intra în posesia trofeului.

Pe Eden Park din Auckland, All Blacks s-au impus cu 33-24 (20-17) în faţa Australiei, în timp ce pe Hollywoodbets Kings Park din Durban, Africa de Sud, campioana mondială en-titre, a zdrobit Argentina cu 67-30 (25-23).

Africa de Sud poate câştiga Rugby Championship pentru al doilea an la rând

Înaintea ultimei etape, a 6-a, care va avea loc pe 4 octombrie, sud-africanii sunt lideri, cu 15 puncte, urmaţi de Noua Zeelandă, 14 puncte, Australia, 11 puncte şi Argentina, 9 puncte.

Sâmbăta viitoare, Australia va întâlni Noua Zeelandă, iar Argentina va juca cu Africa de Sud, la Londra, pe Twickenham.

What a win for the #Springboks to go top of the Castle Lager Rugby Championship log. Durban, we felt you! Thanks @lospumas, see you next week in London 🙌#Springboks #ForeverGreenForeverGold #RSAvARG pic.twitter.com/m3Hm1Hipux

— Springboks (@Springboks) September 27, 2025