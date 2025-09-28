Africa de Sud, la un pas de a cuceri Rugby Championship! Campioana mondială, aproape de o nouă premieră - Antena Sport

Naţionalele Noii Zeelande şi Africii de Sud au obţinut victorii, sâmbătă seara, în etapa a 5-a a competiţiei Rugby Championship, puternicul turneu al emisferei de sud, ultima etapă urmând să decidă echipa cine va intra în posesia trofeului.
Pe Eden Park din Auckland, All Blacks s-au impus cu 33-24 (20-17) în faţa Australiei, în timp ce pe Hollywoodbets Kings Park din Durban, Africa de Sud, campioana mondială en-titre, a zdrobit Argentina cu 67-30 (25-23).
Africa de Sud poate câştiga Rugby Championship pentru al doilea an la rând
Înaintea ultimei etape, a 6-a, care va avea loc pe 4 octombrie, sud-africanii sunt lideri, cu 15 puncte, urmaţi de Noua Zeelandă, 14 puncte, Australia, 11 puncte şi Argentina, 9 puncte.
Sâmbăta viitoare, Australia va întâlni Noua Zeelandă, iar Argentina va juca cu Africa de Sud, la Londra, pe Twickenham.
What a win for the #Springboks to go top of the Castle Lager Rugby Championship log. Durban, we felt you! Thanks @lospumas, see you next week in London 🙌#Springboks #ForeverGreenForeverGold #RSAvARG pic.twitter.com/m3Hm1Hipux
— Springboks (@Springboks) September 27, 2025
Ediţia de anul trecut a fost câştigată de Africa de Sud, însă Noua Zeelandă deţine cele mai multe trofee, 20 la număr, aici fiind incluse şi victoriile din Tri Nations. În cazul unul succes la Londra, Africa de Sud va cuceri pentru a şasea oară trofeul şi, pentru prima oară, îşi va apăra titlul.
