"Am alergat să cer ajutor" Mărturia cutremurătoare a sportivului care şi-a găsit coechipierul decedat - Antena Sport

La zece zile după moartea tragică a lui Sivert Bakken, Johan-Olav Botn a acordat un interviu amplu pentru TV2, un canal de televiziune norvegian. Biatlonistul, care conduce în prezent clasamentul Cupei Mondiale, a vorbit despre moartea prietenului său, al cărui corp l-a găsit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La zece zile după moartea coechipierului său din naţională, cu care a împărţit podiumul în clasamentul general al Cupei IBU (circuitul inferior al biatlonului) în sezonul trecut, Johan-Olav Botn a rupt tăcerea. Actualul lider al clasamentului general al Cupei Mondiale a acordat un interviu amplu postului de presă norvegian TV2, în care a recunoscut că a fost primul care a găsit trupul lui Bakken.

Johan-Olav Botn, mărturisiri cutremurătoare: “Am văzut că nu mai răspundea deloc şi avea faţa palidă. Am înţeles că era mort”

„Eu şi Sivert trebuia să plecăm la schi la ora 9 dimineaţa. Mă duceam să iau cheile de la maşină ca să iau schiuri şi beţe, şi atunci l-am găsit inconştient în dormitor”, a povestit biatlonistul norvegian. „A fost o stare de şoc şi panică totală. Primul instinct este să încerc să ajut. Am încercat să sun la poliţie şi la serviciile de urgenţă, dar nu am putut să-i prind. Am alergat să cer ajutor”, a explicat Johan-Olav Botn, pentru care acele minute „au fost extrem de stresante”.

„Am văzut că nu mai răspundea deloc şi avea faţa palidă. Am înţeles că era mort. A fost o stare de şoc în care nu simţeai nimic, dar încercai să-l ajuţi”, a continuat biatlonistul în vârstă de 26 de ani. Abia la sosirea serviciilor de urgenţă, norvegianul şi-a dat seama de tragedie.

Liderul Cupei Mondiale a profitat de ocazie pentru a aborda speculaţiile legate de moartea prietenului său. Deşi Federaţia Norvegiană de Biatlon a confirmat că Bakken purta măşti de altitudine în momentul morţii sale, cauza decesului rămâne necunoscută, iar rezultatele autopsiei nu vor fi disponibile decât cel târziu în martie.