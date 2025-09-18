Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite - Antena Sport

Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite.
Dacă telefonul tău ar putea vorbi, ce crezi ca ar spune depre tine şi obiceiurile tale?
“Sincer… (n.r. râde) “Lasă-mă să mă odihnesc şi eu puţin”
“(n.r.) Daca ai putea să îi pui un nume telefonului tău, care ar fi?”
“Nu ştiu… “dependenţa””
Din lotul de canotaj n-o bate nimeni la selfie-uri.
“Da. Şi mereu caut unghiul bun şi lumina bună (n.r. râde)”
Campioana din canotaj are două aplicaţii de care nu se dezlipeşte.
“Care e aplicaţia favorită şi de ce?”
“As spune Tik-tok”
“Îmi da o stare de bine şi sunt foarte multe clipuri amuzante”
“De la ce ai cele mai multe notificări pe zi?”
“Cred că de la WhatsApp”
Din telefonul Ancutei Bodnar nu lipsesc nici aplicatiile care o ajuta sa doarma bine in cantonamente.
“Sleep calculator, sincer”
“Mi se pare foarte utilă pentru că îţi spune la cat trebuie să te pui la somn şi la cât trebuie să te trezeşti”
“Am fost acasă la Suceava, la casa mea. Si am vrut sa gatesc singurî. Si am făcut paste carbonara şi papanaşi. Şi chiar mi-au ieşit 10:47
De iubiti, Ancuta Bodnar nu prea a avut timp, dar s-ar putea să-şi găsească tot cu ajutorul telefonului.
“Sincer nu am folosit, dar cred că aş avea nevoie, sincer (n.r. râde)”.
