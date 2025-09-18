Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite
Video

Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite

Publicat: 18 septembrie 2025, 10:48

Comentarii

Ancuţa Bodnar / Antena Sport

Ancuţa Bodnar recunoaşte că stă şi câteva ore pe telefon, atunci când timpul îi permite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă telefonul tău ar putea vorbi, ce crezi ca ar spune depre tine şi obiceiurile tale?

“Sincer… (n.r. râde) “Lasă-mă să mă odihnesc şi eu puţin”

“(n.r.) Daca ai putea să îi pui un nume telefonului tău, care ar fi?”

“Nu ştiu… “dependenţa””

Reclamă
Reclamă

Din lotul de canotaj n-o bate nimeni la selfie-uri.

“Da. Şi mereu caut unghiul bun şi lumina bună (n.r. râde)”

Campioana din canotaj are două aplicaţii de care nu se dezlipeşte.

Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirilePovestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
Reclamă

“Care e aplicaţia favorită şi de ce?”

“As spune Tik-tok”

“Îmi da o stare de bine şi sunt foarte multe clipuri amuzante”

“De la ce ai cele mai multe notificări pe zi?”

“Cred că de la WhatsApp”

Din telefonul Ancutei Bodnar nu lipsesc nici aplicatiile care o ajuta sa doarma bine in cantonamente.

“Sleep calculator, sincer”

“Mi se pare foarte utilă pentru că îţi spune la cat trebuie să te pui la somn şi la cât trebuie să te trezeşti”

“Am fost acasă la Suceava, la casa mea. Si am vrut sa gatesc singurî. Si am făcut paste carbonara şi papanaşi. Şi chiar mi-au ieşit 10:47

De iubiti, Ancuta Bodnar nu prea a avut timp, dar s-ar putea să-şi găsească tot cu ajutorul telefonului.

“Sincer nu am folosit, dar cred că aş avea nevoie, sincer (n.r. râde)”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Observator
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
11:52
România a coborât 3 locuri în clasamentul FIFA! Un nou lider după meciurile din septembrie
11:35
LIVE SCORESorana Cîrstea – Iga Swiatek se joacă ACUM, în turul 2 la Seul
11:25
CSM Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
11:19
Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: “Şi înainte au trecut prin astfel de momente”
10:56
Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera
10:18
“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax
Vezi toate știrile
1 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 2 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 3 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 4 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”