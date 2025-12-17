Alexandru Bologa a încheiat anul 2025 cu încă o medalie de aur! Campionul olimpic a câştigat Judo Grand Prix São Paulo - Antena Sport

Alexandru Bologa, campion paralimpic şi lider mondial la categoria J1 –70 kg, a încheiat anul competiţional 2025 în forţă, cucerind medalia de aur la IBSA Judo Grand Prix São Paulo (Brazilia) pentru nevăzători – ultima competiţie majoră a anului.

După un parcurs solid şi o finală câştigată prin ippon, Alex confirmă încă o dată un an excepţional, în care a devenit campion mondial, campion european şi câştigător al mai multor Grand Prix-uri IBSA.

Alexandru Bologa, medalie de aur la IBSA Judo Grand Prix São Paulo

Ajuns în Brazilia din postura de lider mondial, Alex Bologa a beneficiat de tur liber în primul tur. Din sferturile de finală, a intrat însă într-o succesiune de meciuri extrem de intense, gestionate cu maturitate tactică şi forţă mentală:

Sferturi de finală: victorie la puncte (yuko) în faţa brazilianului Deyverson De Souza

Semifinală: victorie la puncte (waza-ari) contra sud-africanului Ndyebo Lamani

Finală: victorie prin ippon (superioritate tehnică) în faţa argentinianului Eduardo Gauto

Finala a fost una de forţă şi precizie. După un prim atac imediat după „hajime”, Alex a controlat permanent ritmul luptei, reuşind să finalizeze decisiv cu un seoi-otoshi de stânga, adjudecând aurul mondial.

La aceeaşi competiţie, Daniel Vargoczki a obţinut un valoros loc 5 la categoria J2 –81 kg, acumulând puncte importante pentru calificarea la Los Angeles 2028.