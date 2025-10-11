Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Campionul olimpic Andrei Cornea încinge des telefonul! L-ar boteza "Domnul Problemă" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Campionul olimpic Andrei Cornea încinge des telefonul! L-ar boteza “Domnul Problemă”
Video

Campionul olimpic Andrei Cornea încinge des telefonul! L-ar boteza “Domnul Problemă”

Publicat: 11 octombrie 2025, 9:42

Comentarii

Andrei Cornea / Antena Sport

Campion olimpic la Paris, Andrei Cornea încinge des telefonul şi l-ar boteza “Domnul Problemă”. Dar tot nu îl lasă din mână nici când arde tare. Tehnologia îl ajută pe Cornea şi în cantonamentele care ţin luni întregi la canotaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai ales atunci când e în cantonamente, campionul olimpic de la canotaj, Andrei Cornea, butonează telefonul ore bune, în fiecare zi. El se bucură că telefonul nu-l poate certa.

“Să mă mai laşi în pace, cred că ar fi unul din primele lucruri pe care mi le-ar zice. Ajunge câteodata să se încingă, îl simt că frige în mână, dar eu tot scrollez”

Andrei i-a ales şi un nume.

“Problema! (rade) Pentru că mă face să stau foarte mult pe el. De multe ori mă contrazice şi soţia, că stau pe telefon şi nu o bag în seamă”

Reclamă
Reclamă

Campionul de la Paris e campion şi la grupuri pe Whats App:

“Recent a aparut un grup de petrecere, să-i zicem aşa, pentru a ne organiza vacanţele, în care efectiv explodează notificările”

“Mai am o pasiune, offroad, am multe grupuri acolo în care aleg trasee, văd destinaţii”

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
Reclamă

Şi pentru că foloseşte mai des WhatsApp-ul decât aplicaţiile de socializare, Andrei Cornea are şi emoticoane favorite.

“Cel mai des folosit cu ea este inimioara, o inimă. Cel care îmi place cel mai mult, sau cel care îmi place să-l folosesc, e faţa aceea mirată, nedumerită cumva. Nu reuşesc să o fac, dar e cel care se uită cu o sprânceană în sus.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea”
Fanatik.ro
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea”
9:08
Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia
9:00
Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: “Mă convinge”. Cum l-a descris pe român
8:34
Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere
8:31
Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar
8:29
Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează”
0:07
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă”
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”