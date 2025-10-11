Campionul olimpic Andrei Cornea încinge des telefonul! L-ar boteza "Domnul Problemă" - Antena Sport

Campion olimpic la Paris, Andrei Cornea încinge des telefonul şi l-ar boteza “Domnul Problemă”. Dar tot nu îl lasă din mână nici când arde tare. Tehnologia îl ajută pe Cornea şi în cantonamentele care ţin luni întregi la canotaj.
Mai ales atunci când e în cantonamente, campionul olimpic de la canotaj, Andrei Cornea, butonează telefonul ore bune, în fiecare zi. El se bucură că telefonul nu-l poate certa.
“Să mă mai laşi în pace, cred că ar fi unul din primele lucruri pe care mi le-ar zice. Ajunge câteodata să se încingă, îl simt că frige în mână, dar eu tot scrollez”
Andrei i-a ales şi un nume.
“Problema! (rade) Pentru că mă face să stau foarte mult pe el. De multe ori mă contrazice şi soţia, că stau pe telefon şi nu o bag în seamă”
Campionul de la Paris e campion şi la grupuri pe Whats App:
“Recent a aparut un grup de petrecere, să-i zicem aşa, pentru a ne organiza vacanţele, în care efectiv explodează notificările”
“Mai am o pasiune, offroad, am multe grupuri acolo în care aleg trasee, văd destinaţii”
Şi pentru că foloseşte mai des WhatsApp-ul decât aplicaţiile de socializare, Andrei Cornea are şi emoticoane favorite.
“Cel mai des folosit cu ea este inimioara, o inimă. Cel care îmi place cel mai mult, sau cel care îmi place să-l folosesc, e faţa aceea mirată, nedumerită cumva. Nu reuşesc să o fac, dar e cel care se uită cu o sprânceană în sus.”
