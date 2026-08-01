Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a anunţat, sâmbătă, că Parlamentul a găsit soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu.

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La începutul lunii iulie, o sursă de la TAS a dezvăluit că statul român nu are bani pentru procesul medaliei olimpice de bronz.

Veste uriaşă pentru Ana Bărbosu! Parlamentul a găsit fonduri pentru ca gimnasta să meargă la TAS

„Ne-am uitat cu toţii la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Şi apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore. Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu.

Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, ţara asta stă lângă voi”, a scris Grindeanu pe Facebook.

La 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.