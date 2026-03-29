Echipa masculină de sabie a României a cucerit medalia de argint la etapa de Cupă Mondială de la Budapesta!

Echipa masculină de sabie masculin a României, compusă din Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, a reuşit să cucerească medalia de argint la etapa de Cupă Mondială de la Budapesta.

În finala competiţiei România a fost învinsă de Franţa, scor 34-45.

România s-a calificat în finală după ce a învins Statele Unite în semifinale cu acelaşi scor cu care a pierdut în finala cu Franţa: 45-34.

În finală, francezii au condus de la un capăt la celălalt. Cel mai aproape tricolorii au fost de francezi în momentul în care Răzvan Ursachi s-a duelat cu Jean-Phillippe Patrice. După acel duel scorul era 20-18 în favoarea francezilor.

Francezii s-au desprins ulterior. După ultimul duel al lui Ursachi, cu Maxime Pianfetti, scorul era 35-27 în favoarea francezilor.