Lindsey Vonn e “în modul de supravieţuire” şi cu gândul la JO 2030, la 3 luni după accidentarea gravă

La aproape trei luni de la accidentarea gravă suferită în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, Lindsey Vonn continuă să-şi revină atât fizic, cât şi emoţional după acea căzătură teribilă.

Legendara schioare americană în vârstă de 41 de ani spune că se află „încă în modul de supravieţuire” şi nu doreşte să ia o decizie pripită cu privire la continuarea sau nu a carierei sale.

Lindsey Vonn e cu gândul la JO 2030

Americanca, care a ieşit din retragere după aproape şase ani, în mare parte pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a suferit o căzătură gravă în timpul probei de coborâre olimpică, pe 8 februarie, după doar 13 secunde de cursă.

În timp ce suferea deja de o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, schioarea a suferit o triplă fractură de tibie, peroneu şi gleznă.

Aceasta este ultima dintr-o lungă serie de accidentări care i-au perturbat deja cariera. Deşi a reuşit întotdeauna să-şi revină şi să revină la cel mai înalt nivel, aceasta este „foarte diferită”, a declarat ea într-un interviu publicat de The Guardian. „În special prin gravitatea sa şi prin faptul că aş fi putut să-mi pierd piciorul”, a precizat ea. „Pot suporta multă durere, dar aceasta a fost extremă. Este incomparabilă cu tot ce am simţit până acum.”