Home | Alte sporturi | Gimnastică | „Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu
EXCLUSIV

Sebastian Ujica Publicat: 28 aprilie 2026, 17:44

Comentarii
Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice / Getty Images

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping.

Final de carieră pentru Bărbosu?

Vestea a provocat un mic tsunami în sportul românesc. Monica Roșu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a oferit o reacție „la cald” după ce a auzit vestea.

„Trist, îmi pare rău. Ce recurs să mai facă? Pentru ce? Faci recurs dacă știi că mai ai vreo șansă. E trist pentru România pentru că e un om de bază. Doi ani… pierzi Jocurile Olimpice. Cu siguranță ar fi concurat pentru România. Nu am detalii, nu știu dacă va fi suspendată și de la facultate. Eu sper că nu (nr. e final de carieră) pentru că e tânără, mai are de demonstrat. Dar știi cum e, greșelile se plătesc.

Cu lucrurile astea nu te joci. Mai înteleg că faci o greșeală, mai uiți. Sunt diferite motive pentru care să nu fii prezent o dată, dar de trei ori să fie abateri, avertisment… Nu știu, mi-aș dori să fie întoarsă suspendarea, îți dai seama. Dar nu te pui cu ei. Cumva, da (nr. era de așteptat). Dar poate i se face cuiva milă… La nivelul ăsta nu te joci. Dacă ar fi venit cu o argumentație serioasă, uite asta s-a întâmplat, de asta nu am putut fi prezentă, mai ai o șansă. Dar de trei ori…

Reclamă
Reclamă

Dacă există și cea mai mică șansă, cu siguranță (nr. trebuie făcut recurs)” a spus Monica Roșu pentru Antena Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Observator
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
18:19

“M-am simțit exclus, prost!” Se retrage Marica de la Farul Constanţa? Ce mesaj are pentru Gică Popescu
18:17

Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
18:10

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis
17:44

EXCLUSIVAvocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Sper ca suspendarea să se reducă la un an”
17:33

Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League
17:18

Gianni Infantino se crede Donald Trump! Cererea incredibilă făcută de șeful FIFA înaintea Congresului
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 6 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor