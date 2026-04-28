„Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu

Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping.
Final de carieră pentru Bărbosu?
Vestea a provocat un mic tsunami în sportul românesc. Monica Roșu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a oferit o reacție „la cald” după ce a auzit vestea.
„Trist, îmi pare rău. Ce recurs să mai facă? Pentru ce? Faci recurs dacă știi că mai ai vreo șansă. E trist pentru România pentru că e un om de bază. Doi ani… pierzi Jocurile Olimpice. Cu siguranță ar fi concurat pentru România. Nu am detalii, nu știu dacă va fi suspendată și de la facultate. Eu sper că nu (nr. e final de carieră) pentru că e tânără, mai are de demonstrat. Dar știi cum e, greșelile se plătesc.
Cu lucrurile astea nu te joci. Mai înteleg că faci o greșeală, mai uiți. Sunt diferite motive pentru care să nu fii prezent o dată, dar de trei ori să fie abateri, avertisment… Nu știu, mi-aș dori să fie întoarsă suspendarea, îți dai seama. Dar nu te pui cu ei. Cumva, da (nr. era de așteptat). Dar poate i se face cuiva milă… La nivelul ăsta nu te joci. Dacă ar fi venit cu o argumentație serioasă, uite asta s-a întâmplat, de asta nu am putut fi prezentă, mai ai o șansă. Dar de trei ori…
Dacă există și cea mai mică șansă, cu siguranță (nr. trebuie făcut recurs)” a spus Monica Roșu pentru Antena Sport.
