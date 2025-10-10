Nadia Comăneci a încurajat-o pe Sabrina Voinea înainte de Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică - Antena Sport

Sabrina Voinea este va conduce echipa României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia).

Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu. Nadia Comăneci a venit să o vadă la antrenamente pe Voinea, despre care susţine că va urca pe podium la Mondiale, la sol şi bârnă.

Nadia Comăneci a încurajat-o pe Sabrina Voinea

“Mă bucur că sunt aici în ţară pentru anumite proiecte. Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata.

Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, ştie ce înseamnă pregătirea tehnică şi cea mentală. Ştie că e gata de concurs. Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele şi luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a spus Nadia Comăneci.

4 gimnaste reprezintă România la Mondialele de Gimnastică

România va avea reprezentare doar în competiţia feminină şi va evolua în subdiviziunea a 6-a, din care vor mai face parte Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia şi Australia. Gimnastele tricolore vor intra în concurs în 21 octombrie, de la ora 09.30 (ora României), şi vor evolua, în ordine, la bârnă, sol, sărituri şi paralele.