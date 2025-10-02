Sabrina Voinea, sfaturi de la Monica Roşu: "Să fie atentă la emoţii!" - Antena Sport

Sabrina Voinea a câştigat aurul la Cupa Mondială de la Paris, desfăşurată la jumătatea lunii septembrie. Monica Roşu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena (2004), a anunţat la ce trebuie să lucreze gimnasta de 18 ani.

Roşu se bucură că Sabrina Voinea a trecut peste decepţia de la Jocurile Olimpice de la Paris, atunci când a considerat că a fost dezavantajată de arbitri, terminând iniţial pe locul 5 şi urcând o poziţie, după decizia luată ulterior la TAS. Pentru Sabrina, urmează Campionatele Mondiale de la Jakarta (19-25 octombrie).

Monica Roşu: “Sabrina Voinea merită să fie pe podium”

“Mă bucur pentru ce am văzut la europene, eu aş vrea să o văd bine, prin prisma sportului pe care l-am făcut. Vreau ca fetele care fac gimnastică să îşi îndeplinească visul. Medaliile se câştigă cu muncă şi perseverenţă.

Mi-a plăcut foarte mult de ea, e un copil care merită să fie în gimnastică şi merită să fie pe podium. Acum, depinde şi de mentalul ei şi de cum se pregăteşte şi cum abordează competiţiile. O ajută acel podium de la Paris. E o gimnastă care e frumoasă în exerciţiu. Are dificultate.

Nu trebuie decât să îşi facă execuţia bine, să zâmbească şi să fie atentă la emoţii, pentru că emoţiile te pot scoate câteodată din joc, cum s-a întâmplat la bârnă. E păcat. Munceşti şi când ajungi să arăţi pentru ce te-ai pregătit, emoţiile să pună probleme corpului şi să nu poţi să te stăpâneşti. Trebuie să profite de fiecare concurs”, a spus Monica Roşu, în exclusivitate pentru as.ro.