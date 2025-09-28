Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă - Antena Sport

Închide meniul
Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă

Publicat: 28 septembrie 2025, 18:46

Comentarii
Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă

Denisa Golgotă, la finalul unei probe/ Profimedia

Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări. 

Denisa Golgotă a fost notată cu 12.750, cu care s-a clasat pe primul loc, la fel ca în calificări, când a avut însă o notă mult mai mare (13.400). 

Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială 

Pe podium au mai urcat Julia Soares (12.55) şi Julia Coutinho (12.250), ambele din Brazilia. 

România a mai fost reprezentată de gimnastele Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu, care nu au trecut însă de calificări. La FIG World Challenge Cup 2025 de la Szombathely, gimnastele tricolore au fost însoţite de antrenorii Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu. În competiţie au luat startul gimnaşti din 40 de ţări. 

