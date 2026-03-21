“S-au păruit ca în filme!” Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal! S-a bătut cu o halterofilă

Sabrina Voinea a fost implicată într-un nou scandal. Gimnasta de 18 ani se afla într-un restaurant din complexul “Lia Manoliu”, atunci când a intrat în conflict cu o altă sportivă. Este vorba despre o componentă a lotului naţional de haltere.

Potrivit golazo.ro, bătaia a fost confirmată şi de Florin Oancea, directorul complexului “Lia Manoliu”. Acesta urmează să discute cu Federaţia Română de Gimnastică pentru a încerca să ajungă la o concluzie, deoarece Oancea nu are ce să facă în acest moment, în condiţiile în care sportivele sunt doar cazate în acel complex.

Sabrina Voinea, scandal cu o halterofilă din lotul naţional: “Vedem la ce concluzie ajungem”

“Din câte am înțeles sunt două fete de la haltere cu două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. Dar de ce la ce a pornit conflictul nu aș ști să vă spun. Asta nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat. Nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată.

Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al Lia Manoliu, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată”, a declarat Florin Oancea, potrivit golazo.ro.

Alexandru Pădure, preşedintele Federaţiei Române de Haltere, a reacţionat. Chiar dacă halterofilele au fost provocate, el a condamnat faptul că au răspuns şi aşteaptă ca sportivele să îşi dea mâna după acest conflict: