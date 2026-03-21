“S-au păruit ca în filme!” Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal! S-a bătut cu o halterofilă

Sabrina Voinea a fost implicată într-un nou scandal. Gimnasta de 18 ani se afla într-un restaurant din complexul “Lia Manoliu”, atunci când a intrat în conflict cu o altă sportivă. Este vorba despre o componentă a lotului naţional de haltere.
Potrivit golazo.ro, bătaia a fost confirmată şi de Florin Oancea, directorul complexului “Lia Manoliu”. Acesta urmează să discute cu Federaţia Română de Gimnastică pentru a încerca să ajungă la o concluzie, deoarece Oancea nu are ce să facă în acest moment, în condiţiile în care sportivele sunt doar cazate în acel complex.
Sabrina Voinea, scandal cu o halterofilă din lotul naţional: “Vedem la ce concluzie ajungem”
“Din câte am înțeles sunt două fete de la haltere cu două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. Dar de ce la ce a pornit conflictul nu aș ști să vă spun. Asta nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat. Nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată.
Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al Lia Manoliu, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată”, a declarat Florin Oancea, potrivit golazo.ro.
Alexandru Pădure, preşedintele Federaţiei Române de Haltere, a reacţionat. Chiar dacă halterofilele au fost provocate, el a condamnat faptul că au răspuns şi aşteaptă ca sportivele să îşi dea mâna după acest conflict:
“Ştiu despre ce e vorba. Chiar dacă fetele noastre au răspuns la ceva, tot au greșit. Ele sunt sportive și la sfârșitul zilei trebuie să se întâlnească și să-și dea mâna. E presiune, cantonament, înțeleg, dar conflictele de acest gen sunt de netolerat”, a declarat şi Alexandru Pădure, preşedintele Federaţiei Române de Haltere.
Potrivit sursei menţionate anterior, au existat persoane care au asistat la conflictul dintre sportive: “Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa… (n.r. – Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.
Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit”.
Sabrina Voinea a fost în centrul atenţiei de mai multe ori în ultima perioadă. După Campionatele Mondiale din 2025, Denisa Golgotă a acuzat că Sabrina este favorizată la lotul naţional. De asemenea, în urmă cu câteva luni au apărut în spaţiul public imagini de acum câţiva ani în care Sabrina Voinea era abuzată verbal de mama şi antrenoarea sa, Camelia Voinea, în timpul unui antrenament.
