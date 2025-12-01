Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte - Antena Sport

Home | Formula 1 | Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte

Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte

Publicat: 1 decembrie 2025, 22:36

Comentarii
Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte

Lando Norris şi Kimi Antonelli, în cursa Marelui Premiu al Qatarului / Profimedia Images

După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes. Cursa Marelui Premiu al Qatarului, câştigată de Max Verstappen, a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultimele tururi ale cursei de la Losail, Antonelli ocupa locul patru şi rezista presiunii exercitate de Lando Norris, care se afla pe locul cinci. În ultimul tur al cursei, italianul a comis o eroare de traiectorie după un derapaj puternic, pierzând controlul asupra monopostului său. De atunci, nu a mai putut să-l împiedice pe Norris să-l depăşească şi să ocupe locul patru. Lando Norris a recuperat două puncte cruciale în lupta pentru campionat.

Red Bull a revenit după ce Antonelli a fost hărţuit şi ameninţat în online de fanii echipei lui Verstappen: “Acuzaţiile, în mod evident, inexacte”

În momentele care au urmat incidentului, Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui Max Verstappen, a sugerat la radio că „părea că Antonelli a încetinit şi l-a lăsat pe Norris să treacă”. Helmut Marko, consilierul special al Red Bull, a criticat comportamentul lui Antonelli, punând la îndoială sinceritatea acestei greşeli în ultima clipă. „Este evident că Antonelli l-a lăsat intenţionat pe Norris să treacă”. Aceste cuvinte au declanşat un val de acuzaţii şi critici.

O parte din fanii echipeo Red Bull şi ai lui Verstappen s-au dezlănţuit împotriva lui Antonelli: insulte, ameninţări, hărţuire online. Pilotul şi-a înlocuit simbolic fotografia de profil de pe Instagram cu o imagine neagră. Mercedes ar fi înregistrat peste 1100 de comentarii „grave sau suspecte”, dintre care unele constituiau ameninţări cu moartea.

În faţa scandalului mediatic şi a hărţuirii pe reţelele sociale de care a fost victima Antonelli, Red Bull a publicat luni un comunicat în care afirma că acuzaţiile aduse tânărului pilot erau „în mod evident inexacte”.

Reclamă
Reclamă

Conform reluării video, depăşirea nu a fost intenţionată. Andre-Kimi Antonelli a pierdut controlul maşinii. Într-un interviu, Marko şi-a recunoscut greşeala.

După ce a revăzut imaginile, a recunoscut că incidentul a fost rezultatul unei „greşeli de pilotaj” şi nu al unui act intenţionat. Şi-a exprimat regretul faţă de violenţa cuvintelor rostite şi de consecinţele pentru Antonelli.

Titlul la piloţi în acest sezon de Formula 1 se va decide în ultima etapă, de la Abu Dhabi. Cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi e în direct duminică, de la ora 15:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua NaţionalăMămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Fanatik.ro
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
22:30
LIVE SCORERomânia – Danemarca se joacă ACUM. Meci „de foc” pentru tricolore. Repriză secundă tensionată
22:26
Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo”
22:02
Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului
21:35
Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer
21:22
“Asta e cel mai important” Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj – Craiova 0-0
21:22
„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 3 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 4 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 5 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând