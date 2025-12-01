Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte - Antena Sport

După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes. Cursa Marelui Premiu al Qatarului, câştigată de Max Verstappen, a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

În ultimele tururi ale cursei de la Losail, Antonelli ocupa locul patru şi rezista presiunii exercitate de Lando Norris, care se afla pe locul cinci. În ultimul tur al cursei, italianul a comis o eroare de traiectorie după un derapaj puternic, pierzând controlul asupra monopostului său. De atunci, nu a mai putut să-l împiedice pe Norris să-l depăşească şi să ocupe locul patru. Lando Norris a recuperat două puncte cruciale în lupta pentru campionat.

Red Bull a revenit după ce Antonelli a fost hărţuit şi ameninţat în online de fanii echipei lui Verstappen: “Acuzaţiile, în mod evident, inexacte”

În momentele care au urmat incidentului, Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui Max Verstappen, a sugerat la radio că „părea că Antonelli a încetinit şi l-a lăsat pe Norris să treacă”. Helmut Marko, consilierul special al Red Bull, a criticat comportamentul lui Antonelli, punând la îndoială sinceritatea acestei greşeli în ultima clipă. „Este evident că Antonelli l-a lăsat intenţionat pe Norris să treacă”. Aceste cuvinte au declanşat un val de acuzaţii şi critici.

O parte din fanii echipeo Red Bull şi ai lui Verstappen s-au dezlănţuit împotriva lui Antonelli: insulte, ameninţări, hărţuire online. Pilotul şi-a înlocuit simbolic fotografia de profil de pe Instagram cu o imagine neagră. Mercedes ar fi înregistrat peste 1100 de comentarii „grave sau suspecte”, dintre care unele constituiau ameninţări cu moartea.

În faţa scandalului mediatic şi a hărţuirii pe reţelele sociale de care a fost victima Antonelli, Red Bull a publicat luni un comunicat în care afirma că acuzaţiile aduse tânărului pilot erau „în mod evident inexacte”.