CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” - Antena Sport

Jucătoarele celor de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a obținut duminică a doua victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Adi Vasile au surclasat Podravka Vegeta, în cadrul etapei a patra, scor 34-24.

Cu un moral bun după victoria contra rivalei Rapid, campioana României a avut o evoluție fabuloasă în Champions League. „Tigroaicele” și-au dominat adversara și au ajuns la cota 4 în faza grupelor.

CSM București – Podravka Vegeta 34-24

CSM București a obținut duminică o nouă victorie în Liga Campionilor la handbal feminin, reușind să învingă Podravka Vegeta în cadrul etapei cu numărul patru din faza grupelor.

Formația antrenată de Adi Vasile a făcut un joc excelent în fața propriilor suporteri, împotriva unei echipe care nu pierduse niciun meci în primele trei etape din Champions League.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostergaard 8 goluri, Omoregie 5, Hansen 5, Novak 4, pentru CSM, respectiv Peltikosic 5, Barisic 4, Pandza 3, Mamic 3, pentru HC Podravka.