CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” - Antena Sport

CSM București a obținut duminică a doua victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Adi Vasile au surclasat Podravka Vegeta, în cadrul etapei a patra, scor 34-24.
Cu un moral bun după victoria contra rivalei Rapid, campioana României a avut o evoluție fabuloasă în Champions League. „Tigroaicele” și-au dominat adversara și au ajuns la cota 4 în faza grupelor.
CSM București – Podravka Vegeta 34-24
CSM București a obținut duminică o nouă victorie în Liga Campionilor la handbal feminin, reușind să învingă Podravka Vegeta în cadrul etapei cu numărul patru din faza grupelor.
Formația antrenată de Adi Vasile a făcut un joc excelent în fața propriilor suporteri, împotriva unei echipe care nu pierduse niciun meci în primele trei etape din Champions League.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostergaard 8 goluri, Omoregie 5, Hansen 5, Novak 4, pentru CSM, respectiv Peltikosic 5, Barisic 4, Pandza 3, Mamic 3, pentru HC Podravka.
Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor
1. Brest Bretagne 6 puncte
2. Ikast 6 puncte
3. Odense 5 puncte
4. Podravka Vegeta 5 puncte
5. CSM București 4 puncte
6. Ferencvaros 4 puncte
7. Sola 0 puncte
8. Ljubljana 0 puncte.
- George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: “Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui”
- Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi
- Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor
- Ovidiu Mihăilă a decis! Ele sunt cele 20 de jucătoare convocate pentru EHF EuroCup
- Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor