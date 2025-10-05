Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor”

CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor”

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 18:35

Comentarii
CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a tigroaicelor”

Jucătoarele celor de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a obținut duminică a doua victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Adi Vasile au surclasat Podravka Vegeta, în cadrul etapei a patra, scor 34-24.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu un moral bun după victoria contra rivalei Rapid, campioana României a avut o evoluție fabuloasă în Champions League. „Tigroaicele” și-au dominat adversara și au ajuns la cota 4 în faza grupelor.

CSM București – Podravka Vegeta 34-24

CSM București a obținut duminică o nouă victorie în Liga Campionilor la handbal feminin, reușind să învingă Podravka Vegeta în cadrul etapei cu numărul patru din faza grupelor.

Formația antrenată de Adi Vasile a făcut un joc excelent în fața propriilor suporteri, împotriva unei echipe care nu pierduse niciun meci în primele trei etape din Champions League.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostergaard 8 goluri, Omoregie 5, Hansen 5, Novak 4, pentru CSM, respectiv Peltikosic 5, Barisic 4, Pandza 3, Mamic 3, pentru HC Podravka.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor

1. Brest Bretagne 6 puncte

2. Ikast 6 puncte

3. Odense 5 puncte

Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de baniDoctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Reclamă

4. Podravka Vegeta 5 puncte

5. CSM București 4 puncte

6. Ferencvaros 4 puncte

7. Sola 0 puncte

8. Ljubljana 0 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
19:27
Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi
19:22
Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty
19:02
Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit”
18:50
VIDEOManşele finale ale Trofeului Poiana Brașov au fost în direct în AntenaPLAY
18:50
FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri. Echipele de start
18:48
Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine”
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor