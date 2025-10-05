Fază controversată în startul derby-ului FCSB - Craiova! Istvan Kovacs a dictat penalty, apoi s-a răzgândit - Antena Sport

Istvan Kovacs urmăreşte faza penalty-ului pe care l-a dictat şi apoi l-a anulat / captura primasport.ro

O fază controversată a avut loc în minutul 6 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. La un duel din careu dintre Daniel Bîrligea şi Romanchuk, Istvan Kovacs a dictat penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istvan Kovacs a aşteptat ulterior semnalul din camera VAR, în timp ce Florin Tănase se pregătea să execute lovitura de la 11 metri.

Istvan Kovacs a dictat penalty în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, apoi s-a răzgândit

După ce a comunicat cu arbitrii din camera VAR, Sorin Costreie şi Valentin Porumbel, Istvan Kovacs a mers să vadă faza pe monitorul VAR. După ce a văzut faza din mai multe unghiuri, a întors decizia.

Istvan Kovacs este considerat cel mai bun arbitru român. El este delegat constant la meciuri din competiţiile europene. Sezonul trecut, românul Istvan Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor, câştigată de PSG cu Inter cu 5-0.

Istvan Kovacs a arbitrat, de asemenea, la Campionatul European din 2024 şi la Mondialul Cluburilor din acest an. Cel mai recent, Istvan Kovacs a fost la centru la meciul Villarreal – Juventus 2-2.