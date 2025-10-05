Fază controversată în startul derby-ului FCSB - Craiova! Istvan Kovacs a dictat penalty, apoi s-a răzgândit - Antena Sport

O fază controversată a avut loc în minutul 6 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. La un duel din careu dintre Daniel Bîrligea şi Romanchuk, Istvan Kovacs a dictat penalty.
Istvan Kovacs a aşteptat ulterior semnalul din camera VAR, în timp ce Florin Tănase se pregătea să execute lovitura de la 11 metri.
Istvan Kovacs a dictat penalty în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, apoi s-a răzgândit
După ce a comunicat cu arbitrii din camera VAR, Sorin Costreie şi Valentin Porumbel, Istvan Kovacs a mers să vadă faza pe monitorul VAR. După ce a văzut faza din mai multe unghiuri, a întors decizia.
Istvan Kovacs este considerat cel mai bun arbitru român. El este delegat constant la meciuri din competiţiile europene. Sezonul trecut, românul Istvan Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor, câştigată de PSG cu Inter cu 5-0.
Istvan Kovacs a arbitrat, de asemenea, la Campionatul European din 2024 şi la Mondialul Cluburilor din acest an. Cel mai recent, Istvan Kovacs a fost la centru la meciul Villarreal – Juventus 2-2.
Înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, campioana ultimelor două sezoane ocupa locul 12 în Liga 1, cu 11 puncte. Universitatea Craiova a fost detronată de Rapid din poziţia de lider, giuleştenii având 25 de puncte după victoria cu 3-1 cu Farul. Craiova lui Rădoi avea 24 de puncte înaintea derby-ului cu FCSB.
- Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere”
- Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
- FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Florin Tănase a deschis scorul. Cicâldău, eliminat!
- Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB
- Istvan Kovacs, chemat de două ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, o dată în favoarea campioanei