George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: "Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui" - Antena Sport

Antrenorul Politehnicii Timişoara şi selecţionerul echipei naţionale, George Buricea (46 de ani), a negat vehement că şi-ar fi lovit propriul jucător, pe Zoran Nikolic, după incidentul din timpul meciului CSM Vaslui – Politehnica Timişoara 28-27.
Cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină, după cum a anunţat Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat.
George Buricea, după incidentul cu Zoran Nikolic: “I-am zis să tacă din gură”
“Era nervos că arbitrul a dat o decizie împotriva noastră. Eu i-am zis să tacă din gură pentru că vorbea pe un ton foarte ridicat. Iar eu l-am împins şi i-am spus ‘Stai dracu jos’ ca să nu primim două minute la bancă. Asta a fost absolut tot, nimeni nu a dat niciun pumn nimănui.
Suntem la seniori, nu la juniori, dacă îi dai un pumn unui senior, îţi dă şi el un pumn. M-a deranjat enorm că s-a spus că l-am lovit. El a plecat şi s-a aşezat pe scaun, asta a declarat şi el după joc pentru observatorul de joc. Ăsta este purul adevăr, nimeni nu s-a bătut cu nimeni. De la un ton ridicat la a ne bate, e o diferenţă de la cer la pământ.
O să vedem şi raportul observatorului de joc, unde sunt declaraţiile mele şi ale jucătorului şi purul adevăr şi sper să nu se întâmple nimic pentru că nu a fost nimic wow. Ei mi-au cerut părerea. Cei de la Comisii m-au sunat şi în urma materialelor video vor lua o decizie”, a spus Buricea, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Reacţia Federaţiei Române de Handbal
“Handbalul românesc este un sport al spectaculozității și al emoției intense, elemente care, din păcate, generează adesea momente tensionate și o presiune imensă asupra tuturor factorilor implicați: jucători, antrenori, arbitri și observatori. Cu toate acestea, FRH reiterează cu fermitate că presiunea competițională nu poate și nu trebuie să justifice niciodată reacțiile care încalcă etica sportivă.
Am luat act despre incidentele de conduită nesportivă înregistrate pe parcursul meciului din Liga Națională dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, disputat pe 4 octombrie 2025, precum și de reacția amplă a presei și a comunității sportive față de comportamentul antrenorului George Buricea.
Comportamentul unui oficial sau antrenor pe banca de rezerve trebuie să fie un etalon de profesionalism și respect. Banca de rezerve nu este doar un spațiu tehnic, ci un simbol al disciplinei echipei și al fair-play-ului. De aceea, Federația Română de Handbal nu tolerează sub nicio formă manifestările de violență, indiferent de natura lor, fie că sunt verbale sau fizice, și nici atitudinile care denigrează imaginea sportului, a adversarilor sau a propriilor jucători.
Având în vedere rapoartele oficiale ale observatorului și arbitrilor, completate de probele video și de relatările publice, FRH a decis să acționeze imediat:
1. S-a decis înaintarea cazului la Comisia de Disciplină a FRH, cu toate probele existente, inclusiv înregistrările video și rapoartele precizate mai sus;
2. Comisia de Disciplină va investiga faptele în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al FRH, care prevede sancțiuni clare în cazul demonstrat al unui comportament nesportiv și atitudine jignitoare sau disprețuitoare din partea oficialilor.
FRH le reamintește tuturor celor afiliați – jucători, antrenori, oficiali și conducători de cluburi – că au responsabilitatea de a promova respectul, integritatea și fair-play-ul. În caz contrar, va aplica regulamentul cu maximă rigoare pentru a menține un mediu sportiv curat și etic.
Decizia Comisiei de Disciplină va fi comunicată public în cel mai scurt timp, după finalizarea procedurilor regulamentare”, a transmis Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat, după incident.
