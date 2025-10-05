George Buricea se apără după incidentul incredibil cu Zoran Nikolic: "Nimeni nu a dat niciun pumn nimănui" - Antena Sport

Antrenorul Politehnicii Timişoara şi selecţionerul echipei naţionale, George Buricea (46 de ani), a negat vehement că şi-ar fi lovit propriul jucător, pe Zoran Nikolic, după incidentul din timpul meciului CSM Vaslui – Politehnica Timişoara 28-27.

Cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină, după cum a anunţat Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat.

George Buricea, după incidentul cu Zoran Nikolic: “I-am zis să tacă din gură”

“Era nervos că arbitrul a dat o decizie împotriva noastră. Eu i-am zis să tacă din gură pentru că vorbea pe un ton foarte ridicat. Iar eu l-am împins şi i-am spus ‘Stai dracu jos’ ca să nu primim două minute la bancă. Asta a fost absolut tot, nimeni nu a dat niciun pumn nimănui.

Suntem la seniori, nu la juniori, dacă îi dai un pumn unui senior, îţi dă şi el un pumn. M-a deranjat enorm că s-a spus că l-am lovit. El a plecat şi s-a aşezat pe scaun, asta a declarat şi el după joc pentru observatorul de joc. Ăsta este purul adevăr, nimeni nu s-a bătut cu nimeni. De la un ton ridicat la a ne bate, e o diferenţă de la cer la pământ.

O să vedem şi raportul observatorului de joc, unde sunt declaraţiile mele şi ale jucătorului şi purul adevăr şi sper să nu se întâmple nimic pentru că nu a fost nimic wow. Ei mi-au cerut părerea. Cei de la Comisii m-au sunat şi în urma materialelor video vor lua o decizie”, a spus Buricea, în exclusivitate pentru Antena Sport.