Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund - Antena Sport

În minutul 14 al meciului cu Genclerbirligi, Ianis Hagi a înscris superb, din lovitură liberă. Internaţionalul român a trimis imparabil cu stângul, piciorul cu care scria istorie şi tatăl lui în Turcia, pentru Galatasaray.

Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul pentru Alanyaspor în deplasarea de la Genclerbirligi.

🚨 IANIS HAGI AMAZING FREEKICK GOAL !

SÜPER LIG | 🇹🇷 GENÇLERBIRLIĞI 0-1 ALANYASPORpic.twitter.com/nE8MmeIYgY

— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025

Ianis Hagi a mai evoluat în 3 partide pentru Alanyaspor până la meciul cu Genclerbirligi. Una dintre acestea a fost chiar cu Galatasaray, echipa cu care tatăl lui a scris istorie.

Ianis Hagi revine şi în lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Neavând echipă la precedenta acţiune a naţionalei, meciurile cu Canada, 0-3 şi Cipru, 2-2, Ianis Hagi nu a fost convocat atunci de selecţionerul Mircea Lucescu. Lucescu preciza că a discutat cu Ianis şi că îl aşteaptă din nou la naţională, singurul motiv pentru neconvocare fiind acela că fiul lui Gică Hagi nu avea echipă.