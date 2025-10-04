Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund

Publicat: 4 octombrie 2025, 16:10

Ianis Hagi după primul gol marcat pentru Alanyaspor / captura X

Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul pentru Alanyaspor în deplasarea de la Genclerbirligi.

Ianis Hagi a marcat în minutul 14 al meciului. Ianis Hagi poartă la Alanyaspor tricoul cu numărul 14.

Ianis Hagi, gol de senzaţie pentru Alanyaspor! E prima lui reuşită în tricoul formaţiei turce

Update 16:00: În minutul 69, Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Hwang Ui-Jo, iar Alanyaspor a trecut în avantaj pentru a doua oară. Genclerbirligi a egalat însă câteva minute mai târziu, din penalty.

În minutul 14 al meciului cu Genclerbirligi, Ianis Hagi a înscris superb, din lovitură liberă. Internaţionalul român a trimis imparabil cu stângul, piciorul cu care scria istorie şi tatăl lui în Turcia, pentru Galatasaray.

Ianis Hagi a mai evoluat în 3 partide pentru Alanyaspor până la meciul cu Genclerbirligi. Una dintre acestea a fost chiar cu Galatasaray, echipa cu care tatăl lui a scris istorie.

Ianis Hagi revine şi în lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Neavând echipă la precedenta acţiune a naţionalei, meciurile cu Canada, 0-3 şi Cipru, 2-2, Ianis Hagi nu a fost convocat atunci de selecţionerul Mircea Lucescu. Lucescu preciza că a discutat cu Ianis şi că îl aşteaptă din nou la naţională, singurul motiv pentru neconvocare fiind acela că fiul lui Gică Hagi nu avea echipă.

