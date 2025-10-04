Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor - Antena Sport

Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Fodor 8 goluri, Almeida 5, pentru Gyor, respectiv Fujita 4, Kobylinska 3, Seraficeanu 3, pentru Gloria.

Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor

Tot sâmbătă s-au jucat şi celelalte meciuri din cadrul etapei a IV-a, iar rezultatele sunt: Borussia Dortmund – Storhamar Handball Elite 22-26, DVSC Debrecen – Team Esbjerg 29-32, Metz Handball – Buducnost Podgorica 38-18.

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen şi 24-31 cu Metz Handball.

După patru etape, Gyor şi Metz sunt neînvinse, pe primele două locuri (8 puncte), urmate de Team Esbjerg, Storhamar şi Gloria (câte 4), DVSC Debrecen, Borussia (2), Buducnost (0).