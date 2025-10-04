Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor

Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor

Publicat: 4 octombrie 2025, 20:41

Comentarii
Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor

Gloria Bistrița/ Profimedia

Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Principalele marcatoare ale partidei au fost Fodor 8 goluri, Almeida 5, pentru Gyor, respectiv Fujita 4, Kobylinska 3, Seraficeanu 3, pentru Gloria. 

Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor 

Tot sâmbătă s-au jucat şi celelalte meciuri din cadrul etapei a IV-a, iar rezultatele sunt: Borussia Dortmund – Storhamar Handball Elite 22-26, DVSC Debrecen – Team Esbjerg 29-32, Metz Handball – Buducnost Podgorica 38-18. 

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen şi 24-31 cu Metz Handball. 

După patru etape, Gyor şi Metz sunt neînvinse, pe primele două locuri (8 puncte), urmate de Team Esbjerg, Storhamar şi Gloria (câte 4), DVSC Debrecen, Borussia (2), Buducnost (0). 

Reclamă
Reclamă

În etapa a V-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, în 25 octombrie, cu Team Esbjerg. 

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti. 

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
Fanatik.ro
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
22:28
Rapid – Farul 3-1. Giuleştenii au trecut pe primul loc în Liga 1. Alex Dobre a reuşit o dublă
22:25
Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum”
22:18
Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul
21:53
VIDEODennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris
21:42
Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor”
21:37
VIDEOMoment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 5 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 6 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”