Rapid - CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor - Antena Sport

Rapid - CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice", într-un meci nebun în Liga Florilor

Handbal

Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 19:06

Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor

Cadru din Rapid - CSM București, Liga Florilor

CSM București s-a impus în derby-ul cu rivala Rapid, în etapa a patra a Ligii Florilor. Formația pregătită de Adrian Vasile a trecut repede peste eșecul suferit în Liga Campionilor și a obținut un succes important în campionatul intern.

Pentru Rapid este un start de sezon de coșmar. Gruparea giuleșteană a bifat a treia înfrângere în cele patru etape disputate până acum în acest campionat.

CSM București, a șasea victorie la rând în duelurile cu Rapid

CSM București a obținut a șasea victorie la rând în duelurile directe cu Rapid, după un meci spectaculos disputat în sala giuleștencelor. Campioana României a ajuns la patru succese în acest sezon și a trecut rapid peste eșecul suferit în Liga Campionilor.

Dacă la pauză „tigroaicele” au avut avans de doar un gol, în repriza a doua spectacolul a fost unul total. Spectatorii prezenți la meci au putut asista la mai multe răsturnări de scor, însă, în cele din urmă, victoria a fost a campioanei en-titre.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Korsos 6 goluri, Polman 5, Kassoma 5, pentru Rapid, respectiv Hansen 9, Dindiligan 6, Jaukovic 4, pentru CSM. În minutul 25, Omoregie a fost eliminată direct cu cartonaş roşu, după un fault dur asupra adversarei rapidiste Kouyate.

