Omul meciului Inter - Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: "E important să îl am antrenor" - Antena Sport

Ange-Yoan Bonny, cu un gol şi trei pase decisive a fost omul meciului dintre Inter şi Cremonese, încheiat cu 4-1 pentru echipa lui Cristi Chivu. În urma acestui rezultat, finalista UEFA Champions League din sezonul trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile.

După o oră de joc, Ange-Yoan Bonny a părăsit terenul de joc în aplauzele asistenţei de pe Giusseppe Meazza, dar şi a coechipierilor săi.

Bonny, discurs superb despre Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “Îi mulţumesc”

Adus la Inter de Chivu, după ce românul l-a antrenat şi la Parma, Bonny a avut un discurs superb la adresa antrenorului român, după cel mai bun meci făcut în acest sezon.

Bonny i-a mulţumit lui Chivu pentru încrederea acordată şi a recunoscut că este foarte important pentru el faptul că românul îi este în continuare antrenor:

“Mereu e plăcut să câştigi, sunt fericit că am putut să îmi ajut echipa. E important pentru mine să îl am antrenor (n.r. pe Chivu). Îmi dă încredere în fiecare zi.