Omul meciului Inter - Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: "E important să îl am antrenor" - Antena Sport

Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor”

4 octombrie 2025, 21:42

Jucătorii lui Inter / Profimedia

Ange-Yoan Bonny, cu un gol şi trei pase decisive a fost omul meciului dintre Inter şi Cremonese, încheiat cu 4-1 pentru echipa lui Cristi Chivu. În urma acestui rezultat, finalista UEFA Champions League din sezonul trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile.

După o oră de joc, Ange-Yoan Bonny a părăsit terenul de joc în aplauzele asistenţei de pe Giusseppe Meazza, dar şi a coechipierilor săi.

Bonny, discurs superb despre Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “Îi mulţumesc”

Adus la Inter de Chivu, după ce românul l-a antrenat şi la Parma, Bonny a avut un discurs superb la adresa antrenorului român, după cel mai bun meci făcut în acest sezon.

Bonny i-a mulţumit lui Chivu pentru încrederea acordată şi a recunoscut că este foarte important pentru el faptul că românul îi este în continuare antrenor:

“Mereu e plăcut să câştigi, sunt fericit că am putut să îmi ajut echipa. E important pentru mine să îl am antrenor (n.r. pe Chivu). Îmi dă încredere în fiecare zi.

Ştiu că dacă voi munci din greu îmi va oferi şanse. Aşa s-a întâmplat şi la Parma şi îi mulţumesc. Să o ţinem tot aşa”, a declarat Ange-Yoan Bonny, potrivit fcinternews.it.

Inter a ajuns acum pe locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Cremonese rămâne pe locul 8, cu 9 puncte. Juventus şi Atalanta, echipele de sub Inter în clasament, au însă un meci mai puţin disputat. “Bătrâna Doamnă” are 11 puncte, în timp ce echipa din Bergamo are 9 puncte.

După pauza internaţională, Cristi Chivu revine pe terenul fostei sale echipei, AS Roma. După meciul de pe Olimpico, Inter merge în Belgia, pentru meciul cu Royale Union SG, urmând să încheie seria de deplasări pe Stadio Diego Armando Maradona din Napoli.

