"Te faci că nu mă cunoşti?" Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul - Antena Sport

A apărut motivarea instanţei în procesul pe care Ionel Ganea (52 de ani) l-a pierdut cu Poliţia Rutieră. Procesul a avut loc după scandalul de la Arena Naţională, de la amicalul România – Irlanda de Nord, din 2024, atunci când Ionel Ganea a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii.
Ganea s-a ales atunci cu o amendă de 2.650 de lei şi cu permisul reţinut pentru 30 de zile, dar a contestat în instanţă decizia Poliţiei Rutiere.
Ce dialog a purtat Ionel Ganea cu oamenii legii în timpul scandalului de la Arena Naţională
Dacă în primă fază a avut câştig de cauză, la Judecătoria din oraşul său natal, Făgăraş, Tribunalul Braşov a întors decizia şi a hotărât definitiv că Poliţia Rutieră a avut dreptate.
Tribunalul Braşov a emis şi motivarea deciziei. În motivare apare şi dialogul dintre Ionel Ganea şi unul dintre oamenii legii.
„Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-a transmis Ionel Ganea poliţistului, potrivit golazo.ro.
Tribunalul Braşov a constatat că sancţiunea poliţiştilor pentru Ionel Ganea trebuie să fie menţinută pentru că ”acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, se arată în motivarea instanţei.
Ionel Ganea trece prin momente cumplite după decesul fiului său de numai 2 ani. Acesta s-a stins din viaţă în urma accidentului rutier în care a fost implicat alături de tatăl lui, Ionel Ganea. În luna mai, în judeţul Braşov, Ionel Ganea conducea autoturismul său pe drumul dintre localitatea Hurez şi municipiul Făgăraş. Pe scaunul din faţă, fără centura de siguranţă, se afla fiul de doi ani al lui Ganea. Micuţul a decedat la spital în luna iunie.
