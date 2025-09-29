"Te faci că nu mă cunoşti?" Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul - Antena Sport

A apărut motivarea instanţei în procesul pe care Ionel Ganea (52 de ani) l-a pierdut cu Poliţia Rutieră. Procesul a avut loc după scandalul de la Arena Naţională, de la amicalul România – Irlanda de Nord, din 2024, atunci când Ionel Ganea a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ganea s-a ales atunci cu o amendă de 2.650 de lei şi cu permisul reţinut pentru 30 de zile, dar a contestat în instanţă decizia Poliţiei Rutiere.

Ce dialog a purtat Ionel Ganea cu oamenii legii în timpul scandalului de la Arena Naţională

Dacă în primă fază a avut câştig de cauză, la Judecătoria din oraşul său natal, Făgăraş, Tribunalul Braşov a întors decizia şi a hotărât definitiv că Poliţia Rutieră a avut dreptate.

Tribunalul Braşov a emis şi motivarea deciziei. În motivare apare şi dialogul dintre Ionel Ganea şi unul dintre oamenii legii.

„Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-a transmis Ionel Ganea poliţistului, potrivit golazo.ro.