Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Te faci că nu mă cunoşti?" Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul - Antena Sport

Home | Extra | “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul

“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul

Publicat: 29 septembrie 2025, 22:24

Comentarii
Te faci că nu mă cunoşti? Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul

Ionel Ganea, în timpul scandalului de la Arena Naţională / AS.ro

A apărut motivarea instanţei în procesul pe care Ionel Ganea (52 de ani) l-a pierdut cu Poliţia Rutieră. Procesul a avut loc după scandalul de la Arena Naţională, de la amicalul România – Irlanda de Nord, din 2024, atunci când Ionel Ganea a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ganea s-a ales atunci cu o amendă de 2.650 de lei şi cu permisul reţinut pentru 30 de zile, dar a contestat în instanţă decizia Poliţiei Rutiere.

Ce dialog a purtat Ionel Ganea cu oamenii legii în timpul scandalului de la Arena Naţională

Dacă în primă fază a avut câştig de cauză, la Judecătoria din oraşul său natal, Făgăraş, Tribunalul Braşov a întors decizia şi a hotărât definitiv că Poliţia Rutieră a avut dreptate.

Tribunalul Braşov a emis şi motivarea deciziei. În motivare apare şi dialogul dintre Ionel Ganea şi unul dintre oamenii legii.

Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-a transmis Ionel Ganea poliţistului, potrivit golazo.ro.

Reclamă
Reclamă

Tribunalul Braşov a constatat că sancţiunea poliţiştilor pentru Ionel Ganea trebuie să fie menţinută pentru că ”acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, se arată în motivarea instanţei.

Ionel Ganea trece prin momente cumplite după decesul fiului său de numai 2 ani. Acesta s-a stins din viaţă în urma accidentului rutier în care a fost implicat alături de tatăl lui, Ionel Ganea. În luna mai, în judeţul Braşov, Ionel Ganea conducea autoturismul său pe drumul dintre localitatea Hurez şi municipiul Făgăraş. Pe scaunul din faţă, fără centura de siguranţă, se afla fiul de doi ani al lui Ganea. Micuţul a decedat la spital în luna iunie.

Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegalAvion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Observator
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
0:23 30 sept.
Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului
0:01 30 sept.
Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel “de foc” la China Smash
23:55
VIDEOArouca – Porto 0-4. Liderul din Liga Portugal, maximum de puncte după 7 etape! A marcat 3 goluri în 10 oameni
23:53
Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: „Știu ce probleme avem”
23:39
Aflat în pericol de demitere, Laurenţiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare!
23:28
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi”
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 4 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR 5 Ilie Dumitrescu a exclus trei echipe din lupta la play-off, după victoria FCSB-ului: “E greu la înălţime” 6 Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”