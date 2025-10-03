Ovidiu Mihăilă a decis! Ele sunt cele 20 de jucătoare convocate pentru EHF EuroCup - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 17:37

Ovidiu Mihăilă / SPORT PICTURES

Ovidiu Mihăilă a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României. Acesta i-a luat locul pe bancă lui Florentin Pera, care și-a anunțat demisia după cele două meciuri de pregătire cu naționala Franței.

România va participa la EHF EuroCup, iar noul tehnician a anunțat lotul cu cele 20 de tricolore convocate pentru partidele cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Ovidiu Mihăilă, prima acțiune în calitate de selecționer al României

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Naţionala se pregăteşte pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie), anunță news.ro.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru EHF EuroCup

  • Portari: Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban
  • Extreme dreapta: Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă
  • Coordonatori: Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo
  • Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui
  • Interi stânga: Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed
