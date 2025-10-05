Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri

Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri

Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 20:42

Răzvan Marin, decisiv într-un meci dramatic al lui AEK Atena. Gol din penalty în prelungiri

Răzvan Marin, în timpul unui meci al lui AEK Atena / Profimedia

Răzvan Marin a marcat primul său gol din campionat în tricoul lui AEK Atena, într-un meci în care galben-negrii s-au impus dramatic în fața celor de la Kifisia. Intrat pe teren în minutul 67, când scorul era 2-2, mijlocașul român a înscris în minutul 90+2 de la punctul cu var și a adus victoria echipei sale printr-un mod dramatic.

Jucătorul de 29 de ani a trimis-o cu golul său pe AEK Atena pe primul loc în Superliga Greciei, iar singura echipa care o poate egala la puncte este Olympiacos. Pentru Marin a fost a doua reușită per total în tricoul noii sale echipe, după ce a mai marcat și în preliminariile Conference League în fața lui Aris Limassol.

Răzvan Marin, specialistul penalty-urilor

Partida dintre Kifisia și AEK Atena a început cum nu se putea mai rău pentru echipa românului. În primele minute, galben-negrii au comis un penalty, însă adversarii lor au ratat de la punctul cu var.

În cele din urmă, Kifisia a reușit să “spargă gheața” în minutul 14, iar la un sfert de oră distanță și-a dublat avantajul. Chiar înainte de pauză, AEK Atena a redus din diferență, iar șansele pentru victorie au rămas în viață.

Speranțele suporterilor clubului din capitala elenă păreau însă că se năruie atunci când galben-negrii au rămas în 10 oameni în minutul 48. Cu toate acestea, AEK Atena a restabilit egalitatea prin Jovic în minutul 60, iar în prelungiri și-a asigurat cele trei puncte grație lui Răzvan Marin.

Pentru român a fost al doilea gol în tricoul galben-negrilor, primul fiind marcat tot de la punctul cu var.

