Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Rapid vrea să transfere un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul, în etapa a 12-a a campionatului, şi au depăşit-o provizoriu pe Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a dezvăluit că în iarnă, Costel Gâlcă va primi întăriri. Giuleştenii vor să transfere un mijlocaş central.

Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1

Alin Fică a rămas o ţintă a celor de la Rapid. Mijlocaşul de 24 de ani de la CFR Cluj a fost aproape de un transfer la formaţia de sub Grant şi în mercato de vară, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri.

“Lucrurile au mers cum trebuie. Mai avem nevoie de un jucător, sperăm să îl aducem în iarnă, un mijlocaș. Nu avem idei, poate fi și Fică, se poate. Vedem în iarnă”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Rapid – Farul 3-1.

Victor Angelescu a vorbit şi despre posibila venire a lui Nicolae Stanciu la Rapid. El a subliniat că nu se pune problema ca mijlocaşul să o părăsească pe Genoa.