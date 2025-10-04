Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi - Antena Sport

A fost un moment șocant în timpul partidei dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara (28-27), din Liga Zimbrilor. George Buricea și-a bătut propriul jucător în timpul partidei.
Pe finalul primei reprize, George Buricea, antrenor la Politehnica Timișoara, nu s-a mai putut controla și l-a lovit cu pumnul pe jucătorul său, Zoran Nikolic.
Moment șocant: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului
Pe camerele TV se poate observa faptul că George Buricea, care este și selecționerul naționalei masculine, a început să-i reproșeze ceva jucătorului său. Zoran Nikolic s-a ridicat de pe bancă și i-a oferit explicații antrenorului, moment în care a fost împins de acesta.
Cei din staff-ul lui George Buricea au intervenit pentru ca spiritele să se calmeze, însă antrenorul a fost surprins în timp ce-l lovea cu pumnul stâng pe Nikolic.
După acest moment, arbitrul a intervenit și a oprit meciul pentru a-l penaliza pe George Buricea. Sancțiunea i-a luat pe toți prin surprindere, deoarece antrenorul doar a fost eliminat pentru două minute.
Momentul în care George Buricea are o dispută cu Zoran Nikolic poate fi văzut la minutul 36:40.
La scurt timp după meci, George Buricea a oferit o primă reacție. Selecționerul a explicat de la ce a început conflictul cu jucătorul său, Zoran Nikolic.
„I-am zis să stea jos ca să nu luăm eliminare la bancă, iar el a comentat. L-am împins să stea jos și cică n-ai voie să-l împingi. Toată lumea stătea în picioare. I-am zis să iasă mai repede la schimbare, am fost avertizați că sunt mai mulți în picioare decât trebuie și atunci am primit eliminare la bancă. Doar l-am împins în piept, nu l-am și lovit. El îmi explica faptul că arbitrul a dat fault în atac, dar, de fapt, n-a pus mâna pe apărător. I-am replicat că nu mai contează chestia asta. Important e să stea jos.
Acolo toată lumea e la cald, vrei să câștigi meciul, jucătorul îți explică o nemulțumire de pe teren, eu îi spun să stea jos ca să evităm o eliminare. Astfel de chestiuni sunt inerente în timpul jocului. Dar nici vorbă despre exagerări de genul lovit peste față! Ar fi culmea ca jucătorul să-mi reproșeze ceva. Și-a cerut scuze după meci. Puteam fi și mai calm, dar dacă un jucător nu ascultă după ce-i spui de trei ori să stea jos apar și reacții de acest gen în tensiunea partidei”, a spus George Buricea, conform gsp.ro.
