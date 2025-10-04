Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi - Antena Sport

Momentul în care George Buricea l-a lovit pe Zorna Nikolic/ Captură Youtube

A fost un moment șocant în timpul partidei dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara (28-27), din Liga Zimbrilor. George Buricea și-a bătut propriul jucător în timpul partidei.

Pe finalul primei reprize, George Buricea, antrenor la Politehnica Timișoara, nu s-a mai putut controla și l-a lovit cu pumnul pe jucătorul său, Zoran Nikolic.

Moment șocant: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului

Pe camerele TV se poate observa faptul că George Buricea, care este și selecționerul naționalei masculine, a început să-i reproșeze ceva jucătorului său. Zoran Nikolic s-a ridicat de pe bancă și i-a oferit explicații antrenorului, moment în care a fost împins de acesta.

Cei din staff-ul lui George Buricea au intervenit pentru ca spiritele să se calmeze, însă antrenorul a fost surprins în timp ce-l lovea cu pumnul stâng pe Nikolic.

După acest moment, arbitrul a intervenit și a oprit meciul pentru a-l penaliza pe George Buricea. Sancțiunea i-a luat pe toți prin surprindere, deoarece antrenorul doar a fost eliminat pentru două minute.