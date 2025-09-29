A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: "Şi-a ales persoana greşită" - Antena Sport

Napoli a pierdut primul meci al sezonului de Serie A, 1-2 cu Milan, iar eşecul în urma căruia a pierdut locul 1 în faţa Diavolilor a lăsat urme şi în relaţia dintre vedeta echipei, Kevin De Bruyne, şi Antonio Conte.
Belgianul a marcat golul care anunţa posibila revenire a campioanei, după o oră de joc, dar, în minutul 72, a fost înlocuit cu Elmas, într-un moment în care Conte a încercat să dea un suflu nou echipei, introducând trei jucători noi.
Probleme între Antonio Conte şi Kevin De Bruyne
În drumul spre bancă, starul de 34 de ani cotat la 20 de milioane de euro a aruncat câteva vorbe grele, nefiind însă nimeni sigur în direcţia cui s-au îndreptat. A fost a doua oară când KDB a fost înlocuit într-un meci important, după episodul din duelul de UCL cu Manchester City.
Antonio Conte, un antrenor care nu lasă prea mult de la el, a avut un răspuns clar pentru De Bruyne, la conferinţa de presă, atunci când a fost întrebat de reacţia de frustrare avută de starul său.
“Sper că reacţia lui a venit din cauza rezultatului înregistrat. Dacă a fost supărat pentru alte lucruri, şi-a ales omul greşit”, a spus Conte, în stilul caracteristic.
Tensiunea dintre Conte şi KDB nu este neapărat una surprinzătoare, dacă ţinem cont că antrenorul italian s-a “lipit” de situaţii de acest gen, indiferent de clubul la care a fost.
Milan – Napoli 2-1
Milanezii au deschis scorul, încă din minutul 3, când a marcat Alexis Saelemaekers, jucătorul care se află la primul gol pentru echipa lui Massimiliano Allegri după mai bine de 29 de luni. Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 31, prin Christian Pulisic.
Pervis Estupinan a lăsat-o pe Milan în zece, cu un cartonaş roşu primit în minutul 56, şi campioana en-titre a profitat, reducând din diferenţă în minutul 60, prin De Bruyne, din penalti. Napoli a presat pentru a găsi golul egalizator însă milanezii s-au apărat extraordinar şi AC Milan – Napoli a fost 2-1.
Cu această victorie Milan o egalează pe Napoli în clasament, producându-i prima înfrângere, şi conduce în Serie A, cu 12 puncte. Napoli e a doua, cu acelaşi număr de puncte, iar pe trei e AS Roma, care are tot 12 puncte.
