Valentin Mihăilă a povestit cum a marcat din propria jumătate de teren în Turcia: "Mă așteptam să treacă" - Antena Sport

Valentin Mihăilă a oferit o primă reacție după ce a marcat primul său gol în Turcia grație unei reușite din propria jumătate de teren. Aflat la Mogoșoaia pentru reunirea lotului naționalei, extrema de la Rizespor a dezvăluit cum a gestionat faza respectivă și cum a ajuns să tragă la poartă dintr-o poziție ieșită din comun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat pe teren în minutul 65 al partidei contra lui Antalyaspor, fotbalistul de 25 de ani a plecat pe un contraatac în prelungiri și a șutat puternic, profitând de o gafă uriașă a goalkeeper-ului advers. La câteva zile după momentul respectiv, Mihăilă a mărturisit că nu a fost neapărat surprins că mingea a intrat în poartă.

Valentin Mihăilă a povestit cum a ajuns să marcheze un “eurogol” în Turcia

“Nu știu dacă m-a surprins (n.r. că am marcat). Am văzut portarul ieșit, evident am vrut să dau peste el. Am prins un șut specific, mingea a luat un efect ciudat și mă așteptam să treacă de portar“, a spus internaționalul român, într-un interviu pentru FRF TV.

Ajuns în vară la Rizespor de la Parma, Mihăilă a adunat trei meciuri pentru noua sa echipă, fiind măcinat și de o accidentare în primele meciuri. Acum, jucătorul se pregătește alături de națională pentru meciurile din luna octombrie, când “tricolorii” dau peste Moldova (9 octombrie) și peste Austria (12 octombrie), cel de-al doilea contând pentru preliminariile Cupei Mondiale.

Partida dintre România și Austria are loc pe 12 octombrie, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.