Danemarca - Germania e marea finală a Campionatului European - Antena Sport

Danemarca şi Germania vor disputa, duminică, finala Campionatului European, după ce au eliminat, vineri, în semifinale, reprezentativele Islandei, respectiv Croaţiei. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22.

În prima semifinală de vineri, Germania – Croaţia, scor 31-28, iar în cea de-a doua, Danemarca – Islanda, scor 31-28.

Danemarca – Germania, finala Campionatului European

Astfel, pentru medalia de bronz vor juca învinsele Islanda şi Croaţia, iar pentru trofeul din 2026 naţionalele Danemarcei şi Germaniei. Ambele meciuri vor avea loc duminică.

Tot vineri, în meciul de clasament final pentru locurile 5-6, Suedia – Portugalia, scor 35-36.

Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.