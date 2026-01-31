Danemarca - Germania e marea finală a Campionatului European - Antena Sport

Închide meniul
Danemarca – Germania e marea finală a Campionatului European

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 8:32

Danemarca – Germania e marea finală a Campionatului European

Magnus Saugstrup sărbătoreşte marcarea unu gol - Profimedia Images

Danemarca şi Germania vor disputa, duminică, finala Campionatului European, după ce au eliminat, vineri, în semifinale, reprezentativele Islandei, respectiv Croaţiei. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22.

În prima semifinală de vineri, Germania – Croaţia, scor 31-28, iar în cea de-a doua, Danemarca – Islanda, scor 31-28.

Danemarca – Germania, finala Campionatului European

Astfel, pentru medalia de bronz vor juca învinsele Islanda şi Croaţia, iar pentru trofeul din 2026 naţionalele Danemarcei şi Germaniei. Ambele meciuri vor avea loc duminică.

Tot vineri, în meciul de clasament final pentru locurile 5-6, Suedia – Portugalia, scor 35-36.

Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.

Naţionala României şi-a încheiat participarea la Campionatul European cu trei înfrângeri, toate în grupa B preliminară: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu Danemarca şi 23-24 cu Macedonia de Nord.

A fost a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

La ediţia CE2024, titlul a fost câştigat de Franţa (patru titluri în total). Suedia are cinci titluri europene, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.

