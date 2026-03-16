CSM București – Gloria Bistrița 18-21. Victorie uriașă pentru fetele antrenate de Carlos Viver în lupta la titlu

Fetele antrenate de Carlos Viver au urcat pe prima poziție în clasament, după un meci fantastic în „casa” bucureștencelor.

Gloria Bistrița, pas mare către titlu în Liga Florilor

Gloria Bistrița a făcut un pas uriaș către titlu în prima ligă de handbal feminin. după ce s-a impus cu scorul de 21-18 pe terenul celor de la CSM București.

Formația pregătită de Carlos Viver a reușit o victorie remarcabilă împotriva campioanei en-titre, într-un meci cu peste 2.500 de oameni prezenți în Sala Polivalentă.

Bistrițencele au făcut o primă repriză solidă, iar jocul extraordinar a continuat și în repriza a doua. Acum, diferența din clasament este de un singur punct.