România pierde primul duel cu Turcia. Echipa națională de handbal, eliminată din drumul spre Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 21:21

Naţionala României de handbal masculin / Sport Pictures

Naţionala României a fost învinsă fără drept de apel de Turcia, scor 37-31 (21-16), în meciul retur pentru calificarea în faza a treia a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial din 2027. Tricolorii au pierdut şansa de a lupta pentru turneul final în faţa propriilor fani, la un gol diferenţă după ce în tur câştigase la 5.

Ratăm Mondialul la handbal

Principalii marcatori ai partidei au fost Raţă 5 goluri, Radu 4, pentru România, respectiv Pehlivan 10, Yildiz 9, pentru Turcia.

În manşa tur, tricolorii s-au impus cu 37-32, însă la general scorul este în avantaj pentru Turcia, care se califică în faza a treia a preliminariilor europene, în care se va duela cu Norvegia (13-14 şi 16-17 mai), pentru un loc la turneul final.

În turul III s-au mai calificat Grecia, Slovacia, Israel, Muntenegru, Serbia, Polonia şi Bosnia.

În total, 10 câştigătoare din faza 3 se vor califica la turneul final, la care din Europa vor ajunge direct Germania, în calitate de gazdă a CM2027, Danemarca (deţinătoarea trofeului), plus alte 4 echipe cel mai bine clasate la CE2026 (Croaţia, Islanda, Portugalia şi Suedia).

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.

