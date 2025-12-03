Selecţionerul Ungariei a tras concluziile după ce maghiarele le-au învins pe tricolore! Unde s-a decis meciul - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Handbal | Selecţionerul Ungariei a tras concluziile după ce maghiarele le-au învins pe tricolore! Unde s-a decis meciul

Bogdan Stănescu Publicat: 3 decembrie 2025, 22:06

Selecţionerul Ungariei, în timpul meciului cu România / Sport Pictures

Selecţionerul Ungariei, Vladimir Golovin, a pus victoria echipei sale din meciul cu România pe defensiva foarte bună a maghiarelor.

Golovin a punctat că echipa lui a început bine, apoi a urmat o cădere. “A trebuit să luptăm de două ori pentru a câştiga un meci”, a remarcat Golovin, care a subliniat că în startul reprizei secunde jucătoarele sale au reuşit să se desprindă, iar apoi să ţină avantajul până la final.

Selecţionerul Ungariei, după victoria cu România: “Defensiva a fost importantă”

“E ca și cum a trebuit să luptăm de două ori pentru a câștiga un singur meci. În prima repriză totul a decurs bine la început, apoi în ultimele minute totul s-a dus de râpă. Am jucat mai lent, jucătoarele s-au îngreunat singure, am făcut greșeli…

Apoi, meciul s-a decis în startul reprizei a doua. Apărarea s-a mobilizat și am evitat mai multe goluri, iar la poarta cealaltă am înscris ușor. Am reușit să terminăm meciul într-o manieră bună.

Defensiva a fost importantă. Nu trăim într-o lume în care poți câștiga la 24 de goluri diferență. Aveam nevoie să ținem mai mult de minge și să calmăm jocul. Încă suntem la început, mai e mult până la finalul turneului, dar avem speranțe”, a declarat selecţionerul Ungariei, Vladimir Golovin, citat de nemzetisport.hu, după ce naţionala sa a învins România cu 34-29.

Ungaria – România 34-29

Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.

Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.

În primul meci al zilei, Japonia – Elveţia, scor 27-21, iar ultima dispută de miercuri în grupa I este între Danemarca – Senegal.

Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţiCu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Tricolorele mai au programate în grupa I meciurile cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00).

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.

Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

