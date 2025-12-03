Selecţionerul Ungariei a tras concluziile după ce maghiarele le-au învins pe tricolore! Unde s-a decis meciul - Antena Sport

Selecţionerul Ungariei, Vladimir Golovin, a pus victoria echipei sale din meciul cu România pe defensiva foarte bună a maghiarelor.

Golovin a punctat că echipa lui a început bine, apoi a urmat o cădere. “A trebuit să luptăm de două ori pentru a câştiga un meci”, a remarcat Golovin, care a subliniat că în startul reprizei secunde jucătoarele sale au reuşit să se desprindă, iar apoi să ţină avantajul până la final.

Selecţionerul Ungariei, după victoria cu România: “Defensiva a fost importantă”

“E ca și cum a trebuit să luptăm de două ori pentru a câștiga un singur meci. În prima repriză totul a decurs bine la început, apoi în ultimele minute totul s-a dus de râpă. Am jucat mai lent, jucătoarele s-au îngreunat singure, am făcut greșeli…

Apoi, meciul s-a decis în startul reprizei a doua. Apărarea s-a mobilizat și am evitat mai multe goluri, iar la poarta cealaltă am înscris ușor. Am reușit să terminăm meciul într-o manieră bună.

Defensiva a fost importantă. Nu trăim într-o lume în care poți câștiga la 24 de goluri diferență. Aveam nevoie să ținem mai mult de minge și să calmăm jocul. Încă suntem la început, mai e mult până la finalul turneului, dar avem speranțe”, a declarat selecţionerul Ungariei, Vladimir Golovin, citat de nemzetisport.hu, după ce naţionala sa a învins România cu 34-29.