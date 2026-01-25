Gloria Bistriţa - Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză - Antena Sport

Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de liderul grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, cu 27-22, în etapa a XI-a. La pauză jucătoarele din Bistriţa au condus cu 12-11.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Forsberg 6 goluri, Delgado 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Housheer 8, Jorgensen 6, de Paula 4, pentru Gyor ETO.
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27
Gloria Bistriţa a bifat a treia înfrângere din 2026, însă rămâne pe locul 4, cu 12 puncte. Pe podium se află, în ordine, Gyor 20, Metz Handball 18 şi Team Esbjerg 15.
În etapa a XI-a s-au mai jucat meciurile dintre Storhamar – Borussia Dortmund 30-31, Team Esbjerg – DVSC Debrecen 39-30 şi Buducnost – Metz Handball 23-39.
Rezultatele obţinute anterior de Gloria Bistriţa în grupa A: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO, 38-35 şi 28-32 cu Team Esbjerg, 29-26 şi 34-38 cu Budunost, 36-32 şi 36-32 cu Borussia Dortmund.
În runda următoare, Gloria va juca în deplasare, în 7 februarie, cu Metz Handball.
În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.
Sursa: news.ro
