Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici - Antena Sport

Danemarca și-a trecut în palmares al treilea titlu european la handbal masculin, după ce a reușit să învingă selecționata Germaniei în ultimul act al competiției, disputat duminică seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nordicii au stabilit o performanță istorică în handbalul profesionist, fiind deținători ai titlului european, mondial, dar și olimpic.

Danemarca – Germania 34-27

Selecționata de handbal masculin a Danemarcei a cucerit titlul european, după o finală câștigată la pas împotriva Germaniei, scor 34-27. Ambele formații aveau în palmares câte două titluri, însă danezii au părut mai motivați în finala de duminică.

Mai mult decât atât, gruparea nordică a stabilit o performanță impresionantă și a egalat un record deținut de naționala Franței, singura care mai reușise să câștige titlul european, mondial și olimpic la handbal.

România a încheiat turneul pe locul 22 din 24 de țări participante, cu înfrângeri pe linie în grupa preliminară. Doar Muntenegru și Ucraina au avut un golaveraj mai slab.