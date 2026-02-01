Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici - Antena Sport

Închide meniul
Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici

Handbal

Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 21:04

Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici

Cadru din Danemarca - Germania / Profimedia

Danemarca și-a trecut în palmares al treilea titlu european la handbal masculin, după ce a reușit să învingă selecționata Germaniei în ultimul act al competiției, disputat duminică seară.

Nordicii au stabilit o performanță istorică în handbalul profesionist, fiind deținători ai titlului european, mondial, dar și olimpic.

Danemarca – Germania 34-27

Selecționata de handbal masculin a Danemarcei a cucerit titlul european, după o finală câștigată la pas împotriva Germaniei, scor 34-27. Ambele formații aveau în palmares câte două titluri, însă danezii au părut mai motivați în finala de duminică.

Mai mult decât atât, gruparea nordică a stabilit o performanță impresionantă și a egalat un record deținut de naționala Franței, singura care mai reușise să câștige titlul european, mondial și olimpic la handbal.

România a încheiat turneul pe locul 22 din 24 de țări participante, cu înfrângeri pe linie în grupa preliminară. Doar Muntenegru și Ucraina au avut un golaveraj mai slab.

