Veste excelentă pentru Dinamo! Echipa va juca în Champions League

Dinamo București și-a asigurat oficial prezența în ediția 2026-2027 a EHF Champions League, după ce Federația Europeană de Handbal a anunțat lista echipelor calificate direct în cea mai importantă competiție continentală. Campioana României se numără printre cele 11 formații care au obținut automat biletele pentru noul sezon.
„Dulăii” și-au câștigat dreptul de a evolua în Liga Campionilor după cucerirea unui nou titlu în Liga Națională de handbal masculin, continuând astfel seria participărilor consecutive în elita europeană. Tragerea la sorți a grupelor este programată pentru 26 iunie, la Viena.
Dinamo, din nou calificată în Champions League la handbal masculin
Noul sezon va aduce o schimbare majoră în structura competiției. EHF a decis extinderea numărului de participante de la 16 la 24 de echipe, o măsură care va oferi acces unui număr mai mare de cluburi din întreaga Europă.
Printre formațiile calificate direct se numără nume importante ale handbalului european, precum Barcelona, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, Veszprém, Aalborg sau Industria Kielce. Dinamo este reprezentanta României în această listă selectă.
Pentru celelalte 13 locuri disponibile au depus cereri de participare 16 cluburi, printre acestea regăsindu-se Nantes, Füchse Berlin, Pick Szeged, FC Porto, Vardar Skopje și Partizan Belgrad. Comitetul Executiv al EHF urmează să stabilească echipele care vor completa tabloul competiției.
Schimbare importantă în viitorul sezon de Champions League
Schimbarea considerată revoluționară vizează sistemul de desfășurare al întrecerii. Cele 24 de echipe vor fi împărțite în șase grupe de câte patru, iar fiecare formație va disputa meciuri tur-retur în faza inițială.
Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale ale Ligii Campionilor, în timp ce ocupantele locurilor trei și patru vor continua parcursul european în EHF European League. Ulterior, cele 12 echipe rămase în competiție vor fi repartizate în două grupe principale a câte șase formații, iar primele patru din fiecare serie vor obține calificarea în sferturile de finală.
Câștigătoarele sferturilor vor ajunge în tradiționalul Final Four de la Koln, unde se va decide noua campioană a Europei. Prin calificarea directă și prin noul format extins al competiției, Dinamo speră să obțină un parcurs cât mai lung și să se afirme din nou printre cele mai puternice cluburi de handbal ale continentului.
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