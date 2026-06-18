Veste excelentă pentru Dinamo! Echipa va juca în Champions League

Dinamo București și-a asigurat oficial prezența în ediția 2026-2027 a EHF Champions League, după ce Federația Europeană de Handbal a anunțat lista echipelor calificate direct în cea mai importantă competiție continentală. Campioana României se numără printre cele 11 formații care au obținut automat biletele pentru noul sezon.

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„Dulăii” și-au câștigat dreptul de a evolua în Liga Campionilor după cucerirea unui nou titlu în Liga Națională de handbal masculin, continuând astfel seria participărilor consecutive în elita europeană. Tragerea la sorți a grupelor este programată pentru 26 iunie, la Viena.

Dinamo, din nou calificată în Champions League la handbal masculin

Noul sezon va aduce o schimbare majoră în structura competiției. EHF a decis extinderea numărului de participante de la 16 la 24 de echipe, o măsură care va oferi acces unui număr mai mare de cluburi din întreaga Europă.

Printre formațiile calificate direct se numără nume importante ale handbalului european, precum Barcelona, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, Veszprém, Aalborg sau Industria Kielce. Dinamo este reprezentanta României în această listă selectă.

Pentru celelalte 13 locuri disponibile au depus cereri de participare 16 cluburi, printre acestea regăsindu-se Nantes, Füchse Berlin, Pick Szeged, FC Porto, Vardar Skopje și Partizan Belgrad. Comitetul Executiv al EHF urmează să stabilească echipele care vor completa tabloul competiției.