Selecționerul României a analizat adversarele de la Campionatul European! Care este obiectivul real al tricolorelor

România va fi una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin, iar selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă și-a aflat joi adversarele din faza grupelor.

Tricolorele vor da peste cea mai importantă selecționată de handbal din lume. Norvegia a fost repartizată și ea în Grupa B, alături de Elveția și Macedonia de Nord.

Ovidiu Mihăilă: „Este o tragere echilibrată”

Naționala de handbal feminin a României va înfrunta Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, iar Ovidiu Mihăilă a spus care sunt primele sale impresii cu privire la grupa de la turneul final european.

„În grupa noastră este clar favorită Norvegia. E un moment în care avem datoria morală să arătăm că jocul retur din EHF Euro Cup a fost o zi nefastă. Elveţia şi Macedonia de Nord sunt două echipe care pot pune probleme şi trebuie să le tratăm foarte serios. Este o tragere echilibrată într-un anumit context, cu Norvegia favorită a grupei şi a competiţiei.

Mi-aş fi dorit alt cap de serie pentru a încerca să ieşim din grupă cu două puncte, dar vom da totul la fiecare joc şi să trecem, în primul rând de grupe. Este important să avem toate fetele sănătoase, în formă şi cred că putem face lucruri frumoase la acest Campionat Mondial”.