Selecționerul României a analizat adversarele de la Campionatul European! Care este obiectivul real al tricolorelor

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 16:58

Ovidiu Mihăilă / Sportpictures

România va fi una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin, iar selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă și-a aflat joi adversarele din faza grupelor.

Tricolorele vor da peste cea mai importantă selecționată de handbal din lume. Norvegia a fost repartizată și ea în Grupa B, alături de Elveția și Macedonia de Nord.

Ovidiu Mihăilă: „Este o tragere echilibrată”

Naționala de handbal feminin a României va înfrunta Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, iar Ovidiu Mihăilă a spus care sunt primele sale impresii cu privire la grupa de la turneul final european.

„În grupa noastră este clar favorită Norvegia. E un moment în care avem datoria morală să arătăm că jocul retur din EHF Euro Cup a fost o zi nefastă. Elveţia şi Macedonia de Nord sunt două echipe care pot pune probleme şi trebuie să le tratăm foarte serios. Este o tragere echilibrată într-un anumit context, cu Norvegia favorită a grupei şi a competiţiei. 

Mi-aş fi dorit alt cap de serie pentru a încerca să ieşim din grupă cu două puncte, dar vom da totul la fiecare joc şi să trecem, în primul rând de grupe. Este important să avem toate fetele sănătoase, în formă şi cred că putem face lucruri frumoase la acest Campionat Mondial”.

Ovidiu Mihăilă: „Trebuie să credem şi să păşim mai sus în clasament”

„Ne încrucişăm cu grupele A şi C. Vor fi acolo Ungaria, Danemarca, probabil Muntenegu şi Spania. Va fi o grupă principală foarte echilibrată, în care se pot întâmpla foarte multe lucruri în fiecare dintre jocuri. Trebuie să fim atenţi la fiecare criteriu de departajare. Cu excepţia Norvegiei şi a Danemarcei, într-o anumită măsură este o grupă echilibrată.

Vorbim de un turneu final european, e mai greu decât la un Campionat Mondial. Întâlnim cele mai bune echipe ale Europei, în partea cealaltă de tablou este Franţa, Olanda, Germania, care au terminat în top 4 la Mondiale. Eu cred că e mai grea partea noastră de tablou, dar fiecare joc va fi foarte echilibrat şi asta ar putea fi un avantaj.

Cu siguranţă este greu să intrăm în top 8, dar am o mare încredere în fiecare jucătoare. Sper să fie sănătoase până în luna decembrie, pentru că am avut probleme cu accidentările la ultimele acţiuni, sperăm să nu existe altele şi mai grave. Eu cred că aceste fete îşi doresc să facă paşi mai sus, ca grup. Trebuie să credem şi să păşim mai sus în clasament. De aceea, e foarte important ca toate să fie sănătoase. Să sperăm că vom avea rezultate bune”, a declarat Ovidiu Mihăilă, potrivit fanatik.ro.

De ce un oraş întreg a fost ingropat în betonDe ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
18:11

Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”
18:10

Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
18:00

LIVE VIDEOAl-Ahli – Johor DT 0-1. Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
17:39

Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
17:35

„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi
17:23

Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 3 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 4 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 5 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 6 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”