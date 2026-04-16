România și-a aflat adversarele de la Campionatul European 2026. Cum arată grupa tricolorelor

Naționala de handbal feminin a României și-a aflat adversarele la Campionatul European de anul acesta, competiție care va fi găzduită de noi, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.
Cele 24 de naționale au fost repartizate în șase grupe de câte patru echipe, iar selecționata tricoloră a fost repartizată în urna a doua la tragerea la sorți.
România, repartizată în Grupa B la Campionatul European
România va fi una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin din acest an, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. La tragerea la sorți ce a avut loc joi, tricolorele și-au aflat adversarele.
Selecționata noastră a fost repartizată automat în cadrul grupei B, fiind cap de serie, ca organizatoare a competiției. Norvegia, cea mai bună națională de handbal din lume, campioană mondială și olimpică, va fi adversara noastră în grupe.
- Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, IslandaGrupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, ROMÂNIA, Elveția, Macedonia de NordGrupa C (Antalya): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia
Grupa D (Brno): Olanda, Cehia, Austria, Croația
Grupa E (Katowice): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina
Grupa F (Bratislava): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia
Primele două formații clasate din fiecare grupă se vor califica în runda principală, care se va disputa la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C), respectiv Katowice (grupele D, E și F). Final Four-ul se va disputa la Katowice, Polonia – Spodek Arena.
