Ungaria, surpriză de proporţii la European! Favorita grupei riscă ratarea semifinalelor - Antena Sport

După înfrângerea cu Islanda, 27-35, Suedia s-a încurcat şi cu Ungaria. Ungaria a produs o surpriză uriaşă, reuşind un rezultat de egalitate, 32-32.

Înaintea ultimei runde, 4 echipe din grupa Ungariei pot reuşi să se califice în semifinale: Croaţia, Islanda, Suedia şi Slovenia.

Suedia – Ungaria 32-32. Mari favoriţi ai grupei, suedezii riscă să rateze semifinalele!

La pauză, Ungaria a condus cu 16-14. Cu două minute înainte de finalul meciului, ungurii erau tot în avantaj: 31-30. Rămasă în inferioritate, Ungaria a primit gol, Pettersson reuşind să marcheze. A urmat un gol al lui Rosta, pentru 32-31, în favoarea maghiarilor.

Suedezii au marcat după un time-out, dar finalul a fost unul de infarct. Maghiarii puteau să obţină victoria. O fază judecată la VAR, în urma căreia maghiarii puteau primi un 7 metri, s-a încheiat cu o decizie în favoarea Suediei. Rezultatul final a fost 32-32. Suedezii tremură, oricum, pentru calificare. Miercuri, în ultimul meci din grupă, se vor disputa Slovenia – Islanda (16:30), Croația – Ungaria (19:00) și Elveția – Suedia (21:30). Dacă Islanda va învinge Slovenia, iar Croația va obţine o victorie cu Ungaria, Suedia va fi eliminată.

Clasamentul în grupa Suediei înainte de ultima rundă: