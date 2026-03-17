Cristi Chivu şi-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat în meciul Inter – Atalanta!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 18:42

Cristi Chivu a fost eliminat în finalul meciului Inter - Atalanta / Profimedia Images

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), va fi suspendat o etapă după ce a fost eliminat în meciul de acasă cu Atalanta, încheiat cu scorul de 1-1.

În locul lui Chivu, pe banca nerazzurrilor va sta secundul său, Aleksandar Kolarov (40 de ani), la partida cu Fiorentina.

“CHIVU Cristian Eugen (Inter): al doilea cartonaș galben. Suspendat un meci”, a fost decizia Comisiei de Disciplină, anunţată pe site-ul oficial al Serie A.

Cristi Chivu a fost eliminat în ultimul meci jucat de Inter contra Atalantei (1-1), după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de câteva minute. După ce formația din Bergamo a restabilit egalitatea la o fază la care “nerazzurrii” au cerut un fault la Dumfries, românul a fost avertizat în primă fază când acțiunea era analizată în camera VAR. Ulterior, a văzut “roșu” după ce golul a fost validat, iar el a continuat protestele.

În pofida faptului că Inter a făcut doar un egal cu Atalanta, formaţia antrenată de Cristi Chivu s-a distanţat la 8 puncte de locul 2. Inter a profitat de înfrângerea lui AC Milan, 0-1, cu Lazio. Campioana Napoli e la un punct în spatele Milanului şi la 9 puncte de Inter.

Fiorentina – Inter se va juca duminică, de la ora 21:45. Inter o va întâlni apoi, în campionat, pe AS Roma, acasă.

Loading ... Loading ...
