Italia - România LIVE VIDEO (16:00, AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/A - Antena Sport

Reacţia lui Alpar Sallo după ce România a retrogradat în Divizia I/B

„E cu adevărat dezamăgitor pentru noi. Ştiam că sunt multe echipe bune, ne-am dat toată silinţa, dar nu a ieşit bine pentru noi.

N-am fost pregătiţi în prima repriză, au înscris la fiecare ocazie. A trebuit să îi prindem din urmă, dar nu am reuşit să revenim. E dezamăgitor. Am arătat ceva caracter în final, dar nu am marcat suficient.

Vom încerca să câştigăm, chiar dacă am retrogradat. Vrem să le arătăm fanilor că putem câştiga. Fanii noştri au fost cu noi, au făcut tot ce e posibil ca să ne susţină. Din păcate nu am reuşit să câştigăm, dar putem dovedi şi la meciul următor şi, după aia, anii viitori”, a declarat Alpar Sallo după România – Japonia 3-5.